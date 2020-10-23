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У минского "Динамо" четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛ

24.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У минского "Динамо" четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛ. На этот раз в гостях динамовцы уступили московскому ЦСКА — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2).


Вратарь Никита Талапило начал атаку, в результате которой минчане забросили единственную шайбу / @hcdinamoby

Одну шайбу у белорусского клуба забросил Егор Шарангович.

25 октября минское "Динамо" принимает "Северсталь", передает "Еврорадио".
 
 
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У минского "Динамо" четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛ. На этот раз в гостях динамовцы уступили московскому ЦСКА — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2).
 
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