Провода троллейбусной линии оборвались в Бресте – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел утром в пятницу на пересечении улиц Московской и Пионерской: во время движения троллейбуса была оборвана контактная линия, после чего случилось короткое замыкание.

Пассажиры покинули транспортное средство, никто из них не пострадал.