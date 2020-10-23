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Провода троллейбусной линии оборвались в Бресте – видео
24.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел утром в пятницу на пересечении улиц Московской и Пионерской: во время движения троллейбуса была оборвана контактная линия, после чего случилось короткое замыкание.
Пассажиры покинули транспортное средство, никто из них не пострадал.
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Контактная линия троллейбусного маршрута была повреждена в Бресте. Смотрите на видео кадры, снятые в городе.
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