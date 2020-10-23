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"Где мое письмо?" Сова прилетела в гости к людям и уснула на балконе ― видео
24.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik
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"У всех утро как утро, а ко мне сова с Хогвартса прилетела. Привет, где мое письмо?" ― комментирует мужчина, снимая пернатую.
Птица залетела в открытые окна балкона ночью. Как видно на кадрах, визитерше понравилось в гостях у людей ― устроившись поудобнее на коврике, сова задремала.
Хозяин квартиры рассказал, что улетела птица лишь к вечеру, проведя "в гостях" около 6-7 часов.
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Пернатую гостью на балконе обнаружил житель Каменска-Уральского, сова прилетела к людям ночью и устроилась на коврике, чтобы вздремнуть. Смотрите на видео, как...
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