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"Где мое письмо?" Сова прилетела в гости к людям и уснула на балконе ― видео

24.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Житель Каменска-Уральского Лев Наумов, выйдя с утра на балкон, обнаружил необычного посетителя ― и сразу же взялся за камеру. 

"У всех утро как утро, а ко мне сова с Хогвартса прилетела. Привет, где мое письмо?" ― комментирует мужчина, снимая пернатую.

Птица залетела в открытые окна балкона ночью. Как видно на кадрах, визитерше понравилось в гостях у людей ― устроившись поудобнее на коврике, сова задремала.

Хозяин квартиры рассказал, что улетела птица лишь к вечеру, проведя "в гостях" около 6-7 часов.

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Теги: знакомства
 
 
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Пернатую гостью на балконе обнаружил житель Каменска-Уральского, сова прилетела к людям ночью и устроилась на коврике, чтобы вздремнуть. Смотрите на видео, как...
 
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