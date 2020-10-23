"Где мое письмо?" Сова прилетела в гости к людям и уснула на балконе ― видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Житель Каменска-Уральского Лев Наумов, выйдя с утра на балкон, обнаружил необычного посетителя ― и сразу же взялся за камеру.

"У всех утро как утро, а ко мне сова с Хогвартса прилетела. Привет, где мое письмо?" ― комментирует мужчина, снимая пернатую.

Птица залетела в открытые окна балкона ночью. Как видно на кадрах, визитерше понравилось в гостях у людей ― устроившись поудобнее на коврике, сова задремала.

Хозяин квартиры рассказал, что улетела птица лишь к вечеру, проведя "в гостях" около 6-7 часов.

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