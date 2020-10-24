На МТЗ перенесли рабочую субботу 24 октября на декабрь. Как это поясняют на заводе

Источник материала: Tut.by

На Минском тракторном заводе рабочую субботу 24 октября сделали выходным днем. Отрабатывать его нужно будет 19 декабря. На предприятии пояснили, что перенесли рабочий день из-за производственной необходимости, а также для рационального использования рабочего времени. По версии работников, с которыми мы пообщались, перенос может быть связан с тем, что заводчан активно созывали на субботний провластный митинг, который в последствии отменили. На самом предприятии ситуацию с приглашением работников на какое-либо мероприятие в выходные дни не комментируют.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

При этом суббота 24 октября была рабочей из-за майского переноса. Нынешний перенос на 19 декабря на предприятии поясняют производственной необходимостью, а также рациональным использованием рабочего времени.

— Нам декабрь закрыть надо, а там большое количество выходных. Чтобы нам декабрь отработать, конец года, и после периода, который был в мае, когда из-за пандемии мы немного сокращали объемы производства, сейчас приходится наращивать производство, а заказы в принципе есть, и их надо выполнять, — пояснил заместитель генерального директора МТЗ по идеологической работе, кадрам и соцразвитию МТЗ Андрей Сусленков. — Тем более декабрь, как всегда получается, — это освоение бюджетных денег, это закупка коммунальной техники, потому что зима наступает. А коммунальная техника — это большинство трактора.

Некоторые работники МТЗ, с которыми мы пообщались, предполагают, что перенос рабочего дня может быть связан с субботним митингом, который должен был пройти в Минске в первой половине дня в районе Дворца спорта. На него созывали бюджетников и работников столичных предприятий, в том числе МТЗ. Однако в пятницу стало известно , что митинги в выходные дни отменяются.

«На тракторном собирают людей для субботней акции, с 11.00 до 14.00, где „будет и выпить, и закусить“. Хотя суббота 24-го должна была быть рабочей», — рассказал в четверг один из работников.

При этом на предприятии, как сообщают работники, возникли сложности с поиском тех, кто согласится пойти на митинг.

«На заводе заставляли собрать 10−15% людей от коллектива на митинг за Лукашенко к 11 часам. В субботу должен быть рабочий день, но его нам сделали выходным. Из нашего отдела, где работает 170 человек, не было желающих сходить на митинг», — рассказал один из работников. Еще один заводчанин сообщил: «На МТЗ есть план в 1000 с лишним человек, но созывают добровольно и бесплатно, хотя за весь завод не ручаюсь. Люди очень недовольны властью, и насколько мне известно, по нескольким цехам и службам изъявили желание пойти на митинг 0 человек».

На самом предприятии ситуацию с приглашением работников на какое-либо мероприятие в выходные дни не прокомментировали.