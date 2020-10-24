Олег ЛСП стал новым гостем «Вечернего Урганта»

Источник материала: Tut.by

Лидер белорусской группы ЛСП Олег Савченко стал новым гостем пятничного шоу «Вечерний Ургант». После небольшого интервью рэпер выступил с музыкальным номером на песню «Девочка-пришелец» — сейчас это один из главных хитов в TikTok.



Фото: Первый канал

Олег появился в студии под джаз-кавер своей песни «Золотой мальчик» и первым делом передал привет бабушке: попасть на шоу рэперу было непросто, но, чтобы порадовать бабулю, пришлось ехать, шутит ЛСП.

Первой темой для разговора стала специальность Олега (он лингвист). На вопрос, какие книги зарубежных писателей у Олега любимые, рэпер ответил, что еще в детстве прочитал все произведения Сэлинджера, а потом взялся за Стивена Кинга. Сейчас музыкант читает биографию Боба Марли на английском языке.

После этого ведущий спросил Олега о музыке. Как оказалось, стать рэпером лидера ЛСП вдохновили Дэцл и, к большому удивлению Урганта, Тимати. Савченко рассказал, что писать стихи начал еще в четвертом классе и даже прочитал в студии самый первых из них. Оценить раннее творчество Олега можно на 52-й минуте выпуска.

А вот новые альбомы ЛСП ( «Свиное рыло» и One More City ) в эфире почему-то обсуждать не стали. Зато ведущий и гость посоревновались в узнавании знаменитых баскетболистов — все-таки оба большие поклонники американского баскетбола. Сперва отгадывать спортсменов по фото начал Иван. «Ему проще!» — пожаловался Ургант, когда следом за ним в игру вступил Олег. Кто победил, спойлерить не будем.

Завершился очередной поход Олега на телевизор выступлением с песней «Девочка-пришелец» — сейчас это настоящий хит в TikTok. В первую очередь благодаря вирусным строчкам: «На тебе кодовый замок: какой же пароль? Я т-е-б-я л-ю-б-л-ю, наверно. Пароль не верный». Послушайте!

Напомним, что в конце этого года ЛСП планирует провести в Минске концерт. На нем музыканты презентуют новый альбом (а то и два).

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