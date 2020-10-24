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Олег ЛСП стал новым гостем «Вечернего Урганта»
Источник материала: Tut.by
Лидер белорусской группы ЛСП Олег Савченко
Олег появился в студии под джаз-кавер своей песни «Золотой мальчик» и первым делом передал привет бабушке: попасть на шоу рэперу было непросто, но, чтобы порадовать бабулю, пришлось ехать, шутит ЛСП.
Первой темой для разговора стала специальность Олега (он лингвист). На вопрос, какие книги зарубежных писателей у Олега любимые, рэпер ответил, что еще в детстве прочитал все произведения Сэлинджера, а потом взялся за Стивена Кинга. Сейчас музыкант читает биографию Боба Марли на английском языке.
После этого ведущий спросил Олега о музыке. Как оказалось, стать рэпером лидера ЛСП вдохновили Дэцл и, к большому удивлению Урганта, Тимати. Савченко рассказал, что писать стихи начал еще в четвертом классе и даже прочитал в студии самый первых из них. Оценить раннее творчество Олега можно на 52-й минуте выпуска.
А вот новые альбомы ЛСП (
Завершился очередной поход Олега на телевизор выступлением с песней «Девочка-пришелец» — сейчас это настоящий хит в TikTok. В первую очередь благодаря вирусным строчкам: «На тебе кодовый замок: какой же пароль? Я т-е-б-я л-ю-б-л-ю, наверно. Пароль не верный». Послушайте!
Напомним, что в конце этого года ЛСП
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Лидер белорусской группы ЛСП Олег Савченко стал новым гостем пятничного шоу «Вечерний Ургант». После небольшого интервью рэпер выступил с музыкальным номером на...
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