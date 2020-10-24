Выкрутасы сантехника и смешные проекты на наших улицах. Лучшее за неделю на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о «шедеврах» строителей и странностях благоустройства и ляпов проектировщиков. Вот что нам прислали на « Доску позора » в этот раз.

Начнем с главных новостей этой недели: доделали крыльцо по адресу: улица Дунина-Марцинкевича, 6, которое то слева провалится, то справа просядет. Теперь вроде все нормально.





А еще в квартире в доме № 103 по улице Плеханова в Минске переделали подключение счетчиков воды. Сравните, как это сделали первые сантехники и как получилось у вторых.







Кстати, зацените шедевральное подключение радиатора. Это где-то в России, не у нас, но мы узнали фирменный почерк «мастера»! А еще нам интересно, что за вид крепления радиатора он использовал? Это что-то новенькое.





Минск, улица Одинцова, 57. В таком виде детская площадка уже более полугода.





Кобрин. Остановка «Почта» по улице Интернациональной. Нам пишут, что так она выглядит уже не первый год.





Возле минского областного лицея. Дорожный знак здесь стоит посреди тротуара.





Гродно, улица Великая Ольшанка, 17. Судя по всему, те, кто делал проект района, а именно данного участка, забыли доделать сливной желоб: по идее, вода по нему должна стекать в ливневую канализацию. В реальности же вода стекает по желобу, потом попадает в трубу под дорожкой и… тупик, уходить ей некуда. В итоге труба забивается песком и мусором, а на дорожке появляется болото после каждого дождя. После обращения на 115.бел пришел ответ: «Проведено обследование» и «Проводится дополнительное обследование».









Минск, улица Л. Чайкиной, 7. Житель дома обратился на 115.бел с жалобой: отвалилась штукатурка на углу дома. Посмотрите, как отремонтировали угол дома.









Минск, возле магазина «Златка» по улице Калиновского. Здесь делали ремонт с заменой тротуарной плитки. При ближайшем рассмотрении видно, что плитки не хватило, поэтому вместо нее залили бетон и применили «художественные» навыки: кирпичики нарисовали на бетонной поверхности. Хватило не надолго.





Дзержинск, в 300 метрах от исполкома на парковке библиотеки по улице Ленинградской, 6, уже более месяца из-под асфальта течет вода. Люди пишут, что обращение в ЖКХ и водоканал не дали никаких результатов. Может, это автоматическая мойка дороги?





Минск. Так выглядит т уалет на третьем этаже УП «Белавтотурист» (принадлежащее ф едерации п рофсоюзов). Автор фото шутит, что здесь можно одновременно троим посидеть, а двоим постоять и обсудить новости.





Минск, проспект Газеты «Звезда», 22, корпус 1. Состояние ступенек при входе в первый подъезд.





Микашевичи, улица Фабричная. Люди пишут: «Вот в таком доме и живем, можно снимать фильмы про войну».













А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road .