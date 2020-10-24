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«Герои» парковки возле мусорок, на зеленой зоне и даже на кустах! Подборка историй с «Доски позора»

24.10.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как думаете, что нужно, чтобы водители соблюдали ПДД и не оставляли свои машины там, где нельзя? Пока решение этой проблемы не найдено, сервис «Доска позора» продолжает получать новые фото с нарушителями. Сегодня здесь есть «инвалиды», истребители газонов, блокировщики мусорок, паркуны на детских площадках и тротуарах. Вот что рассказали о них наши читатели.

Конечно есть владельцы BMW которые соблюдают ПДД и не бросают свои автомобили где придется. Но про автомобилистов, как на этом снимке говорят: «БМВ головного мозга». Эти две машины очевидец сфотографировал в Минске на улице Слободской, 41.


Снова Минск, улица Долгобродская, территория возле 28 и 30 домов. Почему-то водитель этого микроавтобуса решил, что его «белой ласточке» самое место на тротуаре. На просьбу людей переставить авто он не отреагировал.


Улица Пономаренко, 32 в столице. Увы, это типичная картина: автомобили паркуют на пешеходной зоне. Особенно остра проблема в спальных районах.


Такая же ситуация на улице Гебелева, возле домов 1−3. Только в этом случае ходить пешеходам сложнее — практически весь тротуар перегорожен.


А это парковка рынка «Экспобел» в Минске. Водитель поставил Mercedes сразу на двух местах для инвалидов.


Минск, улица Цнянская, 25. Серое на оранжевом смотрится очень эффектно, но в этом случае насладиться красотой смог только владелец авто, который припарковал его на листьях. А вот пешеходы недовольны, а особенно — соседка, посадившая куст, на который наехала машина.


В Минске на улице Лобанка, 75 водитель припарковал свой внедорожник на детской площадке, прямо возле лестниц, по которым лазят ребятишки. Идея плохая — авто вызывает раздражение у пешеходов. Да и почему дети должны бегать на площадке мимо авто, невзначай отирая курточками его кузов?


А это двор в Минске на улице Руссиянова, 24, 8 подъезд. VW заблокировал дорогу к мусорному контейнеру и даже номера телефона не оставил. Из-за него спецтехника не сможет подъехать забрать мусор с 9 по 13 подъезды.


В Гродно на улице Кабяка, 2 хитрый водитель этой «кислотной» машины нашел хорошее место для парковки: для этих целей он использует пешеходную арку.


Снова Гродно, улица Григоровича, двор возле дома 4. Сразу видно, что зелени тут не будет, да и детям нечего тут делать. Главные хозяева двора — автомобилисты. Один вон даже с прицепом стал!


Дорогие читатели, давайте будем бороться с «паркунами» вместе. Присылайте их фото на «Доску позора». В информации подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя. Делайте фото так, чтобы был виден номер авто.

Напомним, за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.22 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение или дать штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 27 рублей).

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сегодня на «Доске позора» снова «инвалиды», истребители газонов, блокировщики мусорок, паркуны на детских площадках и тротуарах.
 
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