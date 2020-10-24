|
«Я сделал предложение девушке, а потом стал сомневаться и отказался назначать дату». Отвечает психолог
Источник материала: Tut.by
Читатель пишет о том, что сделал предложение своей девушке после двух лет отношений. Однако в последний момент стал сомневаться в этом решении и откладывать свадьбу на потом, чем очень оскорбил невесту. Девушка говорит, что больше не может ему доверять и семейной жизни у них не получится. Так ли это, объясняет психолог.
— Моя девушка накопила ко мне ком претензий и обид, отношения на грани. Мы вместе три года. Я сделал ей предложение, когда нашему роману было два года, планировал свадьбу в этом октябре. Но потом стал сомневаться и в какой-то момент прямо сказал об этом. Наверное, я так и не смог до нее донести, что я был не уверен не только в наших отношениях, но и в своем финансовом положении, в будущем в этой стране. Девушка требовала дату, а я уходил от ответа. И очень теперь об этом жалею.
Она это восприняла как личное оскорбление. Был скандал, мы разъехались, чтобы подумать… Потом поняли, что не можем друг без друга, и она снова переехала ко мне.
Прожили вместе три недели, и я сам предложил определиться с датой свадьбы и сходить в загс. Она сказала: «Не хочу. Я хотела тогда и была готова на всё».
Говорит, что любит, но не может простить такого отношения к себе и забыть ту обиду. Что когда она рядом, ей со мной хорошо, но воспоминания о том, как я с ней поступил, всё портят. Что люди не меняются, и я снова поставлю ее в дурацкое положение. Чувствую, что масла в огонь подливают и родители, она всё время ссылается на их слова.
Подскажите, как нам быть. Чувствую, что она морально готовится к тому, чтобы расстаться со мной. Но мне кажется, что это будет ошибкой. Не могу видеть, как рушатся наши отношения. Помогите, пожалуйста, советом.
Ответ психолога:
— Создание семьи — это очень важная тема. Нет ни одного человека, который бы к этому вопросу относился легко. Практически с самого раннего детства у нас начинают закладываться представления о том, какой будет собственная семья. Эти ожидания приходят из самых разных источников: родители, общество, книги, фильмы, собственные идеи …
Мы примеряем на себя различные примеры отношений и мечтаем о том, как мы будем чувствовать себя в отношениях с партнером, каким он должен быть. Постепенно начинает формироваться целый список каких-то представлений, ощущений, каким будет будущий партнер. Что он обязательно будет говорить, делать, чувствовать.
Всегда есть мысли и о том, чего точно не допустишь в своей семье, что категорически неприемлемо в будущем партнере. Часто такие убеждения формируются из весьма болезненного опыта, слез, переживаний, обид и становятся гарантом того, что в будущих отношениях нам не будет больно или опасно. И становится очень важным, чтобы наш партнер соответствовал тому образу, который мы себе представили. Это означает, что женщина выбирает мужчину согласно списку своих внутренних критериев, которые постоянно примеряет на него.
Из вашего письма не очень понятно, из-за чего конкретно вы сомневались и не назначали точную дату свадьбы. Что на самом деле вас тогда остановило? Могу только предположить, что какие бы доводы вы ни привели в свое оправдание, ваши слова прозвучали для вашей девушки как отговорки. И она трактовала их как сомнения в ваших чувствах к ней или же сомнение в вашем желании жениться и заводить семью. Очевидно, что ваша нерешительность стала для нее тем условием, при котором довериться человеку невозможно. И это очень сильно ее ранит.
В таком случае вам действительно можно рекомендовать вместе обратиться к психологу для того, чтобы разобраться и точно сформулировать, что именно она почувствовала, узнав о ваших сомнениях, и как изменилось ее отношение к вам. Говоря точнее, какому именно из ее критериев вы теперь не соответствуете. Что конкретно заставило ее сомневаться в том, что вы можете быть ее мужем — человеком, которому можно доверять безоглядно.
После этого нужно будет определить те условия, которые помогут ей восстановить это доверие. Если вы вдвоем действительно хотите сохранить отношения, то всегда есть возможность откровенно поговорить о том, какими они должны быть. Это станет отличным навыком сохранения атмосферы доверия между вами и на будущее. И у вас тогда появится возможность продемонстрировать, насколько ваша девушка вам дорога, насколько вы готовы работать над отношениями. Отношения в результате только выиграют и станут крепче.
Работа с психологом также поможет ей научиться самостоятельно принимать решения, опираясь на свои чувства и оценки, а не перенимая позицию родителей. Как бы ни сложились в дальнейшем ваши отношения, опора на себя и свое мнение — это ценный навык взрослого человека. Ведь как бы ни любили и ни оберегали нас родители, только мы сами можем найти свой путь к счастью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я сделал предложение девушке, а потом стал сомневаться и отказался назначать дату». Отвечает психолог
Читатель пишет о том, что сделал предложение своей девушке после двух лет отношений. Однако в последний момент стал сомневаться в этом решении и откладывать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)