«Я сделал предложение девушке, а потом стал сомневаться и отказался назначать дату». Отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Читатель пишет о том, что сделал предложение своей девушке после двух лет отношений. Однако в последний момент стал сомневаться в этом решении и откладывать свадьбу на потом, чем очень оскорбил невесту. Девушка говорит, что больше не может ему доверять и семейной жизни у них не получится. Так ли это, объясняет психолог.

Потерять близкого человека легко. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Моя девушка накопила ко мне ком претензий и обид, отношения на грани. Мы вместе три года. Я сделал ей предложение, когда нашему роману было два года, планировал свадьбу в этом октябре. Но потом стал сомневаться и в какой-то момент прямо сказал об этом. Наверное, я так и не смог до нее донести, что я был не уверен не только в наших отношениях, но и в своем финансовом положении, в будущем в этой стране. Девушка требовала дату, а я уходил от ответа. И очень теперь об этом жалею.



Фото: Joseph Pearson, unsplash.com

Она это восприняла как личное оскорбление. Был скандал, мы разъехались, чтобы подумать… Потом поняли, что не можем друг без друга, и она снова переехала ко мне.

Прожили вместе три недели, и я сам предложил определиться с датой свадьбы и сходить в загс. Она сказала: «Не хочу. Я хотела тогда и была готова на всё».

Говорит, что любит, но не может простить такого отношения к себе и забыть ту обиду. Что когда она рядом, ей со мной хорошо, но воспоминания о том, как я с ней поступил, всё портят. Что люди не меняются, и я снова поставлю ее в дурацкое положение. Чувствую, что масла в огонь подливают и родители, она всё время ссылается на их слова.



Фото: Eric Ward, unsplash.com

Подскажите, как нам быть. Чувствую, что она морально готовится к тому, чтобы расстаться со мной. Но мне кажется, что это будет ошибкой. Не могу видеть, как рушатся наши отношения. Помогите, пожалуйста, советом.

Ответ психолога:

Виктория СацевичПсихолог «Центра успешных отношений»

— Создание семьи — это очень важная тема. Нет ни одного человека, который бы к этому вопросу относился легко. Практически с самого раннего детства у нас начинают закладываться представления о том, какой будет собственная семья. Эти ожидания приходят из самых разных источников: родители, общество, книги, фильмы, собственные идеи …

Мы примеряем на себя различные примеры отношений и мечтаем о том, как мы будем чувствовать себя в отношениях с партнером, каким он должен быть. Постепенно начинает формироваться целый список каких-то представлений, ощущений, каким будет будущий партнер. Что он обязательно будет говорить, делать, чувствовать.

Всегда есть мысли и о том, чего точно не допустишь в своей семье, что категорически неприемлемо в будущем партнере. Часто такие убеждения формируются из весьма болезненного опыта, слез, переживаний, обид и становятся гарантом того, что в будущих отношениях нам не будет больно или опасно. И становится очень важным, чтобы наш партнер соответствовал тому образу, который мы себе представили. Это означает, что женщина выбирает мужчину согласно списку своих внутренних критериев, которые постоянно примеряет на него.



Фото: Pablo Heimplatz, unsplash.com

Из вашего письма не очень понятно, из-за чего конкретно вы сомневались и не назначали точную дату свадьбы. Что на самом деле вас тогда остановило? Могу только предположить, что какие бы доводы вы ни привели в свое оправдание, ваши слова прозвучали для вашей девушки как отговорки. И она трактовала их как сомнения в ваших чувствах к ней или же сомнение в вашем желании жениться и заводить семью. Очевидно, что ваша нерешительность стала для нее тем условием, при котором довериться человеку невозможно. И это очень сильно ее ранит.

В таком случае вам действительно можно рекомендовать вместе обратиться к психологу для того, чтобы разобраться и точно сформулировать, что именно она почувствовала, узнав о ваших сомнениях, и как изменилось ее отношение к вам. Говоря точнее, какому именно из ее критериев вы теперь не соответствуете. Что конкретно заставило ее сомневаться в том, что вы можете быть ее мужем — человеком, которому можно доверять безоглядно.

После этого нужно будет определить те условия, которые помогут ей восстановить это доверие. Если вы вдвоем действительно хотите сохранить отношения, то всегда есть возможность откровенно поговорить о том, какими они должны быть. Это станет отличным навыком сохранения атмосферы доверия между вами и на будущее. И у вас тогда появится возможность продемонстрировать, насколько ваша девушка вам дорога, насколько вы готовы работать над отношениями. Отношения в результате только выиграют и станут крепче.

Работа с психологом также поможет ей научиться самостоятельно принимать решения, опираясь на свои чувства и оценки, а не перенимая позицию родителей. Как бы ни сложились в дальнейшем ваши отношения, опора на себя и свое мнение — это ценный навык взрослого человека. Ведь как бы ни любили и ни оберегали нас родители, только мы сами можем найти свой путь к счастью.