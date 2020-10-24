Полный обзор Xiaomi Poco X3 за 999 рублей

Источник материала: Tut.by

Xiaomi всегда славилась хорошим соотношением цены и качества. Проще говоря, предлагала максимально «сочные» по характеристикам устройства за относительно небольшие деньги. Poco X3 — во всяком случае, на первый взгляд — как раз такой аппарат. Его наделили множеством технических фишек, которые есть только в более дорогих гаджетах. Но стоят ли они 999 рублей? Пытаемся разобраться.





Чтобы все знали, какой у вас смартфон!

В нашем тестовом аппарате задняя сторона корпуса — синяя. Посреди нее — огромная надпись Poco. Видимо, этот прием подсмотрели у Honor. Ведь нельзя допустить, чтобы пользователь забыл о том, какой именно марки у него смартфон!

Но если cерьезно, каких-то существенных вопросов к эргономике Poco X3 у меня нет. Гаджет, конечно, не самый миниатюрный — весит и вовсе 215 граммов, — но и супергромоздким назвать его не выходит. В общем, вполне себе стандартный по габаритам девайс второй половины этого года.





В передний карман джинсов аппарат при необходимости поместится, хотя носить его там постоянно, может быть, не особо удобно. Все-таки по толщине девайс составляет целых 9,4 миллиметра. Но еще раз: Poco X3, конечно, не пушинка, но и не слон в посудной лавке. Короче говоря, долго привыкать к нему не придется.

Что еще важно знать: задняя панель устройства — пластиковая, стекла в конструкции не предусмотрено. Не так премиально? Наверное, да. Зато практичнее. Разбить девайс в таком случае — сложнее. Кроме того, в активе технология защита от воды и пыли по стандарту IP53. Это означает, что посещения бассейна смартфон не переживет, но от дождя ему ничего не будет.





На коробке со смартфоном особо выделяется надпись о том, что в гаджет встроили NFC-передатчик. Это значит, что девайс поддерживает функцию бесконтактных платежей. Правда, популярнейшая система Google Pay в Беларуси все еще не работает. Но, возможно, у вас получится установить клиент своего банка и делать покупки с его помощью.

Из нововведений, которых раньше не было в смартфонах среднего класса производителя, — стереодинамики. Звучат спикеры действительно неплохо, громкости хватает. Сказать, что такой пары хватит для полноценной замены беспроводной колонки не рискну, но этого от динамиков и не требуется. Важнее другое: спикеры расположены таким образом, что закрыть их рукой, когда держишь смартфон горизонтально, не выйдет. Геймеры наверняка скажут за это спасибо. А еще в активе есть 3,5-мм порт для наушников. По сегодняшним меркам это едва ли не рудимент.





Небольшие вопросы можно предъявить разве что к сканеру отпечатков пальцев. Датчик совмещен с клавишей питания и находится на правой боковой грани. Мне показалось, что сенсору слегка не хватает площади покрытия. Если приложить к нему палец не тем углом, на распознавание может уходить больше времени. Впрочем, в большинстве случаев таких затруднений не возникает: если попасть в него пальцем с первого раза, разблокировка происходит менее чем за секунду.

А еще слот для SIM-карт в девайсе не раздельный, а совмещенный. То есть установить одновременно две nanoSIM-карты и карту памяти microSD не получится. Придется выбирать между двумя симками или одной SIM вместе с картой памяти.

Экран — главный козырь смартфона

Давайте сразу: повышенная частота обновления дисплеев смартфонов сегодня — не просто фишечка, о которой забудут через год-полтора, а крайне важная функция. Она действительно влияет на общее восприятие девайса: если в нем есть повышенная частота, телефон как будто бы становится в разы шустрее.

При этом повышенной частотой обновления в массе пока могут похвастаться смартфоны только флагманского уровня с ценой около тысячи (и выше) долларов. Примеров аппаратов среднего класса с такой возможностью на момент публикации материала немного.





Но Poco X3 — как раз один из них. Несмотря на цену в районе 380 долларов, девайс оснащается IPS-дисплеем на 6,67 дюйма (Full HD+), который поддерживает 120 Гц. Для сравнения: недавние флагманские iPhone 12 и iPhone 12 Pro от Apple, играющие совсем в другой ценовой категории, увеличенной частотой похвастаться не могут.

Но есть нюанс: то ли из-за сырости прошивки, то ли из-за нехватки производительности (но это вряд ли, подробнее — ниже) при работе с интерфейсом оболочки операционной системы «рывки» иногда ощущаются даже при включенных 120 Гц. При этом ленты новостей в соцсетях или мессенджерах перелистываются с ожидаемой повышенной скоростью, проблем с прокруткой интернет-страниц в браузере также нет.

Ставлю на то, что редкие затруднения все же могут встречаться из-за ПО. За смартфонами Xiaomi подобное замечали и раньше — некоторые «косяки» устраняются позже через обновления системы.





Что еще важно знать: адаптивного изменения частоты кадров в дисплее Xiaomi Poco X3 нет, то есть на выбор пользователю предлагаются режимы либо с 60 Гц, либо с 120 Гц. Некоторые более дорогие смартфоны способны автоматически скидывать частоту ниже отметки в 60 Гц и самостоятельно повышать ее в случаях, когда это необходимо, например при скролле. В теории это помогает сохранять заряд аккумулятора.

Но опять же: Poco X3 — аппарат среднего уровня, предъявлять к нему такие же требования, как к флагманским устройствам, нельзя. Да и со временем автономной работы у гаджета все нормально (подробнее об этом — ниже).

В конце стоит сказать о качестве самого экрана. По сути, его не получается назвать ни очень хорошим, ни чрезмерно плохим: панель просто нормальная. То есть проблем с цветопередачей нет, каким-то образом дополнительно калибровать дисплей после покупки не хочется. На солнце экран почти не слепнет, советую включить функцию автояркости, с ней дисплей может светиться ярче.





Проблемы также вполне традиционные для IPS-матрицы смартфона такой стоимости. При наклоне самого устройства или взгляде на него сбоку панель начинает немного тускнеть, правда инверсии цветов не наблюдается. Зато проблем с четкостью картинки нет, показателя в 395 ppi более чем достаточно.

В общем, вывод такой: вариант с AMOLED-экраном на 90 Гц смотрелся бы более выигрышно, но и IPS+120 Гц — отличное решение.

Производительность — выше среднего

К «начинке» Xiaomi Poco X3 вопросов вообще нет. Смартфон оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 732G (8-нм техпроцесс) и 6 ГБ оперативной памяти типа UFS 2.1. Постоянного хранилища в модификации, официально продающейся в Беларуси — целых 128 ГБ.





Для проформы я несколько раз подряд запустил тест AnTuTu. Даже после нескольких прогонов результат — почти 300 тысяч баллов. Более чем приемлемый результат. Важнее, что у смартфона нет проблем с перегревом. То есть «спинка» под нагрузкой становится теплой, но не более. Обратным, например, грешат некоторые смартфоны Samsung.

А это — результат Poco X3 в тесте на троттлинг, или падение производительности под длительной нагрузкой (например в играх или программах для монтажа роликов). Все в пределах нормы. Это значит, что даже после 20−30 минут игры в тот же PUBG Mobile или CoD Mobile fps не станет проседать.





В обычной жизни, как уже говорилось в части про экран, изредка случаются небольшие фризы именно при работе с оболочкой ОС. Но еще раз отмечу: в приложениях от сторонних разработчиков — например в Telegram или Instagram — я их не заметил. Затруднение почти наверняка программное.

День-полтора работы на одном заряде

С автономностью Poco X3, даже несмотря на поддержку 120 Гц — режим требует больше энергии — все прекрасно. Рабочий день без подключения к розетке смартфон точно выдерживает при интенсивном использовании, полтора или даже два дня — при умеренном.





То есть, зарядив гаджет до максимума и начав его активное тестирование (игры, бенчмарки, съемка фото и видео, серфинг в браузере Chrome при постоянно активном Wi-Fi или LTE-соединении с несколькими постоянно открытыми вкладками), к концу дня «высадить» батарею полностью не получилось. Короче говоря, часов 6−6,5−7 активного экрана выжать из устройства получится.

О хорошей автономности говорят и результаты теста ресурса GSMArena. Устройство набрало в нем 125 часов. Для сравнения: Redmi Note 9 Pro с аналогичной батареей, но без 120 Гц, набирает порядка 123 часов, Samsung Galaxy A51 — 86 часов, Galaxy A71 — 102 часа.

К тому же в активе Xiaomi Poco X3 есть 33-ваттная проводная зарядка, необходимый адаптер питания поставляется в комплекте. Через него от 0 до 100% аккумулятор заряжается примерно за 65 минут. Хороший результат. Прикопаться можно к отсутствию беспроводной подзарядки. С учетом белорусской цены гаджета — подчеркиваю: белорусской, а не европейской или российской — это все же минус.

Основная камера — ОК





Внешне блок с основной камерой на задней стороне корпуса выделяет Poco X3 на фоне конкурентов. Во всяком случае, камера делает смартфон непохожим на всех остальных — и это скорее плюс. Сам набор фотомодулей я бы назвал вполне стандартным. Он такой: 64 Мп (f/1.9) + 13 Мп («ширик», f/2.2) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (датчик глубины).

Как водится в других девайсах среднего класса, фотодатчики на 2 Мп практически бесполезны. Их наверняка установили «для галочки», чтобы в маркетинговых материалах хвастаться четверной камерой. Еще момент: смартфон может снимать видео в 4K на 30 fps — и это хорошо. Но вот переключаться с одной камеры на другую (например с обычного модуля на «ширик») во время записи видео не выйдет.

Конечно, в активе — и режим с использованием искусственного интеллекта. В целом работает достойно — я бы не отключал его в настройках. Но цвета объектов в кадре (например листьев) иногда получаются «пережатыми». То есть более контрастными, чем есть на самом деле. В общем, подойдет для публикаций в соцсетях даже без фильтров. Если вас это раздражает, то «лечится» эффект довольно легко: стоит просто отключить ИИ. А еще при съемке с недостаточным освещением есть небольшие огрехи в балансе белого. Но мне кажется, что это все-таки «грешок» ИИ.

И еще: по умолчанию смартфон снимает в разрешении 16 Мп, комбинируя четыре пикселя в один для лучшего качества. Технология не нова и уже хорошо зарекомендовала себя в других девайсах. А еще гаджет может снимать с 2-кратным зумом. Но он не оптический, а цифровой. По сути, это кроп с матрицы. В общем, пользоваться можно только при хорошем освещении: вечером получается не очень.

Ниже — серия фото, сделанных на полностью автоматических настройках с ИИ на основной модуль:





























А это — несколько фото с «ширика». Его, опять же, лучше всего использовать только днем:

















По факту к качеству фотографий что в дневное, что в вечернее время прикопаться можно, но не хочется. Уверен, что большинству пользователей они понравятся.

По умолчанию дневные кадры получаются достаточно насыщенными и детализированными. Сделать оттенки более спокойными, как упоминалось выше, легко: достаточно выключить ИИ. В темноте, конечно, начинают становиться видны огрехи в виде потерь в детализации объектов, а также в тенях. Но тут уже ничего не поделаешь: хотите классно снимать в любых условиях, покупайте дорогущие флагманы.

Глобально смартфону не хватает разве что технологии оптической стабилизации на основном фотодатчике. Иногда, если фотографировать «с рук», снимки в вечернее время могут получаться смазанными. А еще на «ширике» почему-то не работает «ночной режим», даже если выбрать его вручную в настройках.

В общем: Xiaomi Poco X3 снимает примерно на уровне своего главного конкурента — Redmi Note 9 Pro. Большинству пользователей фотографии наверняка понравятся, огрехи видны при съемке с недостаточным освещением, да и то только при прямом сравнении с кадрами с флагманов.

Резюме





Poco X3 от Xiaomi — явно удачная модель. Плюсы очевидны: достаточно производительная «начинка», которая позволяет запускать игры на высоких настройках графики, аккумулятора хватает на день в активном и на полтора дня в обычном режимах использования. Экран с повышенной частотой обновления в 120 Гц — и вовсе уникальная фишка для устройств этого класса. Что-то подобное может предложить только Realme 6 Pro со своими 90 Гц.

Камера пускай и не выдающаяся, но вполне конкурентоспособная. Для кого-то важным окажется и наличие NFC-модуля. Но как по мне, наличие стереодинамиков — не менее приятный «бонус». Особенно с учетом того, что Google Pay в Беларуси не работает. К минусам можно отнести гибридный, а не строенный слот под SIM-карты и карту памяти. То есть установить одновременно две симки и microSD не выйдет — придется выбирать. Дактилоскопический сенсор по большей части работает хорошо, ему немного не хватает полезной площади, но это скорее придирка.

На самом деле вопросы вызывает только цена Poco X3 в Беларуси — 999 рублей (330 евро). В странах Европы за устройство просят от 230 евро, в соседней России — 21 990 российских рублей (240 евро) в версии с 6/128 ГБ памяти.

Если бы у нас смартфон продавался за 720−750 рублей (то есть в районе 250 евро), альтернатив ему и вовсе найти было бы сложно. А так у многих наверняка станет выбор между Poco X3 и тем же Redmi Note 9 Pro , который глобально отличается только экраном на 60 Гц, но при этом меньшей ценой. Realme 6 Pro в официальной продаже также стоит на 100 рублей меньше.

Впрочем, хуже от этого Poco X3 не становится: даже с ценой в 999 рублей аппарат выглядит сбалансированным решением.

За предоставленный на тест смартфон благодарим официального представителя Xiaomi в Беларуси . Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi: