Семь вопросов, которые чаще всего задают гинекологу (и ответы на них)

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY решил узнать у медиков, какие бытовые вопросы им задают чаще всего. Начинаем серию текстов с врача гинеколога-эндокринолога Александры Бургута, которая озвучивает самые популярные женские вопросы и отвечает на них.



Александра БургутаВрач гинеколог-эндокринолог первой категории клиники женского здоровья

EVACLINIC

Можно ли забеременеть во время менструации?

Женщин интересует, можно ли забеременеть во время менструации, если не применять дополнительные средства контрацепции. Давно известен так называемый календарный метод контрацепции. Он основан на том, что женщина в теории может забеременеть только в течение пары дней ровно посредине цикла, а непосредственно перед и во время менструации вероятность забеременеть слишком низкая. Но здесь нужно оговориться: отказаться от дополнительных средств контрацепции женщина может только тогда, когда ее менструальный цикл точный как часы, когда она ведет календарь и четко отслеживает все, что происходит с ее организмом. В любом другом случае даже во время менструации забеременеть можно. Женщина, у которой регулярно случаются какие-то сбои, не может быть уверена в том, что у нее сейчас «безопасные» дни цикла.

Можно ли заниматься сексом во время менструации?

Это скорее вопрос отношения к такому сексу самой женщины. Если ей комфортно, если она психологически готова к такому сексу, то заниматься им можно. Некоторые врачи считают, что секс в это время способствует выработке большого количества гормонов и даже обладает болеутоляющим и расслабляющим эффектом. Но нужно понимать, что во время менструации шейка матки приоткрыта, а полость матки, говоря простым языком, представляет собой раневую поверхность. А значит повышается риск передачи инфекций. Также существует теория, что половая жизнь во время менструации может повышать риск развития эндометриоза. Женщина должна понимать все риски и сама принимать решение.

Мне нужно проверяться на половые гормоны?

Абсолютно здоровая женщина приходит на прием и заявляет: «Мне нужно провериться на половые гормоны». На мой «А зачем?» — очень часто слышу ответы о том, что подружка сдавала, так написано в интернете, об этом рассказывал блогер, это порекомендовал сделать врач-трихолог (последнее стало особенно популярным: женщина обращается к врачу по поводу выпадения волос и ее направляют к гинекологу проверяться на половые гормоны).



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На самом деле, если женщина ни на что не жалуется, у нее нет репродуктивных проблем, ее цикл регулярный, у нее нет выраженной угревой сыпи, оволосения по мужскому типу — анализ на половые гормоны не нужно сдавать. Рекомендации к сдаче половых гормонов — это бесплодие, нарушение менструального цикла, невынашивание беременности, подозрение на ранний климакс, явные внешние проявления гормонального дисбаланса (рост волос, акне). В любом другом случае, когда женщина приходит к гинекологу с обозначенной проблемой, врач может назначить точечную сдачу необходимых гормонов, не расписывая полотно показателей на три листа.

Нужно ли каждый раз идти к гинекологу, когда появляется молочница?

Пациентки говорят о том, что они точно знают, что это молочница или что это заболевание у них уже было, знают, как его лечить. Можно ли в таком случае обойтись без осмотра гинеколога? Если вы на 100% уверены, что это молочница, то да. Но часто женщины принимают за молочницу абсолютно все, даже простые физиологические выделения. Если молочница случается чаще, чем два раза в год, то это уже серьезный повод обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

У меня эрозия. Надо прижигать?

Эрозия — это народный термин, в 90% случаев то, что женщина считает эрозией, правильно называется цервикальной эктопией. Это видимая граница двух эпителиев на шейке матки, один из которых визуально более яркий, красный — отсюда и «народный термин». И в подавляющих случаях цервикальная эктопия лечения не требует. Не говоря уже о таком методе, как прижигание. Например, в европейских странах прижигание не делается, это пережиток постсоветской медицины и необоснованная манипуляция, за исключением тех случаев, когда на фоне эктопии или без нее у женщины есть подтвержденные лабораторно проблемы. Чтобы узнать, есть ли они, необходимо пройти обследование — кольпоскопию, сдать мазок на цитологию и ВПЧ (вирус папилломы человека).

У меня обнаружили ВПЧ. Значит ли это, что я заболею раком шейки матки?

ВПЧ — это вирус, открыто более 100 его типов, 14−15 из них — онкогенные. Он внедряется в клетку и может изменять ее в сторону злокачественного роста. Вирусом человек инфицируется при первых половых контактах, а дальше вопрос иммунитета, справится ли организм с этим вирусом. И это предсказать невозможно. Для этого нужно хотя бы раз в год приходить на осмотр к гинекологу, врач назначит необходимые анализы, направит на сдачу цитологии. Что касается риска заболевания раком, то общая статистика по странам СНГ на сегодняшний день такова: 15−20 случаев на 100 тысяч женщин. Если вы знаете, что ВПЧ у вас положительный, просто внимательнее относитесь к своему здоровью, раз в год сдавайте анализ на жидкостную цитологию.

Нужно ли делать прививку от ВПЧ?

Очень часто мамы спрашивают, нужно ли прививать девочек, которым 9−12 лет. Мое мнение, что нужно: прививка от ВПЧ формирует иммунитет до момента проникновения в организм инфекции, то есть до того момента, как девушка начнет жить половой жизнью. Но для взрослой, живущей половой жизнью женщины такая прививка не имеет особого смысла.