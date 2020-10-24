Соответствующее заявление она сделала в видеообращении, опубликованном 23 октября в Telegram-канале.





"Если требования не будут выполнены, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Я знаю, что работники предприятий и транспортники, сотрудники "БелЖД", учителя и студенты планируют забастовки и кампании неповиновения. Я знаю, что частный бизнес поддержит бастующих – 26 октября свои двери закроют многие компании и предприятия. Спортсмены, деятели культуры, врачи и религиозные общины будут устраивать свои акции поддержки. Так начнется первая неделя национальной забастовки", – заявила Тихановская.





Она поддержала всех, кто присоединится к забастовке в случае невыполнения ультиматума. По ее словам, "народный ультиматум" – это воля белорусского народа.





"25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. А это невозможно без ухода Лукашенко", – добавила она.





Оппозиционерка заверила, что каждый, кто займет "сторону народа", получит всю возможную помощь общественных организаций и фондов.





"Никто не останется в беде. Я поддержу каждого, кто присоединится к народу Беларуси 26 октября", – сказала Тихановская.



