ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлана Тихановская: "Поддержу каждого"

24.10.2020 08:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что поддержит всех, кто решит присоединиться к национальной забастовке 26 октября.

Светлана Тихановская: "Поддержу каждого"
Соответствующее заявление она сделала в видеообращении, опубликованном 23 октября в Telegram-канале.

"Если требования не будут выполнены, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Я знаю, что работники предприятий и транспортники, сотрудники "БелЖД", учителя и студенты планируют забастовки и кампании неповиновения. Я знаю, что частный бизнес поддержит бастующих – 26 октября свои двери закроют многие компании и предприятия. Спортсмены, деятели культуры, врачи и религиозные общины будут устраивать свои акции поддержки. Так начнется первая неделя национальной забастовки", – заявила Тихановская.

Она поддержала всех, кто присоединится к забастовке в случае невыполнения ультиматума. По ее словам, "народный ультиматум" – это воля белорусского народа.

"25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. А это невозможно без ухода Лукашенко", – добавила она.

Оппозиционерка заверила, что каждый, кто займет "сторону народа", получит всю возможную помощь общественных организаций и фондов. 

"Никто не останется в беде. Я поддержу каждого, кто присоединится к народу Беларуси 26 октября", – сказала Тихановская.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что поддержит всех, кто решит присоединиться к национальной забастовке 26 октября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прекрасное превращение мамы-декретницы в стильную леди. Показываем, как мы поменяли ее образ за счет деталей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика