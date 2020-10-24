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Посольство США в Беларуси советует запастись едой, наличными и избегать массовых мероприятий

24.10.2020 08:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство США в Беларуси опубликовало рекомендации американцам, находящимся в Минске и других городах, в связи с объявленным Светланой Тихановской народным ультиматумом.



 
Посольство предупреждает о возможной эскалации силы со стороны служб безопасности и протестующих во время акций протеста, демонстраций и других массовых мероприятий.

Посольство США рекомендует американцам сохранять бдительность, избегать демонстраций и помнить, что «мероприятия, которые задумывались как мирные, могут быстро перерастать в конфронтации и насилие». Также возможны перебои в движении транспорта, предупреждают дипломаты.

Посольство советует своим гражданам изучить возможность покинуть страну самолетом или наземным транспортом.

Дипломаты рекомендуют американцам избегать массовых мероприятий, следить за новостями, запастись едой, водой, лекарствами и наличными как минимум на три дня, носить с собой документы.

Похожие рекомендации посольство США в Беларуси давало американцам накануне президентских выборов в августе.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Посольство США в Беларуси опубликовало рекомендации американцам, находящимся в Минске и других городах, в связи с объявленным Светланой Тихановской народным...
 
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