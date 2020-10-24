Боррель и Помпео снова призвали власти Беларуси начать диалог с обществом

















Руководители дипломатических ведомств ЕС и США провели 23 октября телефонный разговор, одной из тем которого была сложившаяся в республике внутриполитическая ситуация.





"Госсекретарь Помпео и верховный представитель Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности с Координационным советом", – говорится в сообщении.





Там также отмечается, что ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси.







