Выбираем микроавтобус для путешествий с друзьями

Источник материала: Onliner

На улице хорошенько похолодало, но снегом еще не пахнет. А значит, еще не поздно выехать с друзьями на природу. Если друзей у вас много, может понадобиться микроавтобус. По Минску сейчас катается немало машин данного класса. Что ж, давайте не будем отставать от моды и тоже присмотрим себе что-нибудь многоместное. В эту подборку мы решили включить модели с абсолютно разной ценой. Есть как новенькие «бусики» стоимостью с «однушку», так и подержанные варианты, которые стоят как укомплектованный Renault Logan.

Volkswagen T5

Хит сезона! Volkswagen T5 — это уже почти классика. Только представьте: машина появилась на рынке аж в 2003 году и выпускалась аж до 2015-го. В Беларуси было продано огромное количество «Мультивэнов» и «Транспортеров» в данном кузове. Вот, например, хорошо оснащенный Multivan, сошедший с конвейера в 2008 году. Как и большинство Т5, автомобиль оснащен дизельным мотором. Объем агрегата на данном экземпляре — 2,5 литра. Двигатель тяговит и экономичен, не зря его так любят в народе.

Коробка передач механическая. Салон с комфортом примет до семи человек. Между вторым и третьим рядом имеется откидной столик. Можно расположить кресла лицом друг к другу. Заявленный пробег машины — 257 тыс. км. Для микроавтобуса это мелочь. Продавец отметил все имеющиеся опции и уверяет, что автомобиль находится в хорошем состоянии. Есть сервисная книжка и полный комплект резины (на зиму и лето). За данный Т5 владелец хочет получить 13,4 тыс. долларов в эквиваленте. Торг никто не отменял.

Volkswagen Crafter

Если же друзей у вас больше, чем шесть, то Multivan может оказаться слишком тесным. Благо у Volkswagen есть еще один замечательный микроавтобус — Crafter. Эта машина повместительнее. Мы нашли в объявлениях 9-местный вариант 2016 года выпуска. Свежий «бус» дешевым не бывает, поэтому желающим приобрести аппарат придется расстаться с 27,3 тыс. долларов по курсу (это почти 70 тыс. рублей!). Автомобиль нейтрального серого цвета, с 2-литровым дизельным мотором и механической коробкой передач.

За 4 года Volkswagen намотал без малого 170 тыс. км. Вполне реальная цифра. Пригоняли машину из Германии. По Беларуси Crafter и не поездил совсем. У автомобиля очень много современных опций. Имеются датчики слепых зон, камера заднего вида, парктроники, вебасто, навигация, система Start-Stop, автозапуск, датчики давления в шинах, климат-контроль, круиз-контроль и т. д. На таком микроавтобусе запросто можно отправляться в кругосветку.

Ford Transit Custom

У компании Ford имеются прямые конкуренты Т5 и «Крафтеру». С Multivan, например, соперничает Transit Custom. Данная модель стоит обычно чуть дешевле, чем Volkswagen, хотя по потребительским качествам она мало чем уступает «тэ-пятому». Выбранный нами экземпляр был выпущен в 2013 году и набегал с тех пор 168 тыс. км. Под капотом машины скрывается 2,2-литровый дизельный двигатель. Коробка передач — механическая.

У этого «Транзита» восемь посадочных мест: два спереди и по три на втором и третьем рядах. Компоновку салона можно менять по своему желанию. Демонтировав все кресла, вы получите фактически грузовой фургон (только с «чистовой» отделкой). Автомобиль продается за 43 тыс. рублей (это в районе 16 890 долларов в эквиваленте). Данный Transit Custom находится на площадке официального дилера Renault, а значит, соответствующая диагностика машины уже была проведена.

Ford Transit

Ну а мы движемся дальше. За 23,9 тыс. долларов по курсу вы можете стать обладателем большого Ford Transit, который позиционируется как конкурент в том числе Volkswagen Crafter. Стоит этот микроавтобус дешевле «оппонента», а вот год выпуска такой же — 2016-й. Заявленный в объявлении пробег — 79,3 тыс. км. «Транзит» окрашен в серебристый цвет и оснащен механической коробкой передач.

Автомобиль имеет девять посадочных мест и простенькую комплектацию с кондиционером, элементарным бортовым компьютером и центральным замком. Судя по фотографиям, экземпляр не «ушатан». За тремя рядами кресел нашлось место для большого багажника. Как и большинство Transit данного поколения, микроавтобус оснащен 2,2-литровым турбодизелем. На одной из фотографий в объявлении — сервисная книжка машины. Обслуживался этот Ford у дилера. Покупался новым в Минске.

Mercedes Sprinter

А с таким автомобилем можно хоть в маршрутчики идти. Модель Mercedes Sprinter является дальним родственником Volkswagen Crafter и хорошо известна на нашем рынке. Причем это касается как европейских «Спринтеров», так и фургонов Classic российской сборки. Данный экземпляр из Германии. С конвейера микроавтобус сошел в 2016 году. На одометре — 222 тыс. км. Еще 222 км, и можно загадывать желание. В движение машину приводит 2,2-литровый турбодизель, работающий в паре с АКП.

В салоне девять мест. Среди опций отмечены климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, мультируль, две печки, вебасто, пневмокресло водителя с обогревом, парктроники по кругу, громкая связь, омыватели фар и др. Продавец уверяет, что состояние автомобиля отличное. На фотографиях Sprinter действительно выглядит бодро.

Peugeot Traveller

Напоследок мы приготовили новую машину из салона. За 108 440 рублей в Минске продается Peugeot Traveller 2020 года. Автомобиль без пробега и в очень богатом оснащении Business VIP. В салоне с высоким уровнем комфорта разместятся до семи человек. Два первых ряда имеют отдельные кресла с подлокотниками. Интерьер отделан кожей. У водителя есть даже электропривод регулировок.

В движение вместительного «француза» приводит 2-литровый турбодизель мощностью 150 л. с. Коробка передач — автоматическая. В салоне радуют глаз современная мультимедийная система с CarPlay и Android Auto, раздельный климат-контроль, доводчики дверей, подогревы, круиз-контроль, мультируль и мн. др. В общем, все в этой машине прекрасно, кроме цены.