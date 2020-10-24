«Парашютный убийца»: любовный треугольник привел к смерти и заключению на 30 лет (видео)

Источник материала: Onliner Любовь и смерть часто идут рука об руку — по крайней мере в женских романах, книгах в мягкой обложке от популярных у определенной аудитории авторов. Но и в реальной жизни происходят не менее драматичные события, когда ослепленные страстью люди идут на неожиданные и порой не поддающиеся объяснению шаги. Однако в «тот самый» момент, по их мнению, другого выбора нет.

Мы расскажем историю о «треугольнике», в котором любовь и ревность сыграли ключевую роль в произошедших впоследствии событиях.

Бельгия, 2006 год

Все началось около 15 лет назад на родине вымышленного сыщика Эркюля Пуаро — в Бельгии. Постоянными клиентками одного из аэроклубов неподалеку от города Цвартберг были на тот момент 32-летняя мать двоих детей Эльз Ван Дорен и 22-летняя Эльз Клоттеманс. Их инструктором был Марсель Сомерс, которому на тот момент, предположительно, было 42 года.

Эльз Клоттеманс

С возрастом всех героев материала настоящая путаница: Ван Дорен в разных источниках упоминается как 32-, 34- и 38-летняя, Сомерс — как 42-, 46- и 25-летний (!), и лишь с Клоттеманс все более-менее ясно. Возьмем за основу новости от 2006 года, когда все и произошло (поэтому речь пойдет о 22-летней Клоттеманс, 32-летней Ван Дорен и 42-летнем Сомерсе).



Марсель Сомерс и Эльз Ван Дорен

Парашютный спорт — прекрасный способ получить дозу адреналина, пережить прекрасное ощущение свободного полета, глядя на раскинувшиеся внизу поля, домишки, кажущиеся игрушечными дороги и деревья. И это увлечение объединяет — любители риска видят в других родственные им души.

Сложные отношения, любовь, треугольник, встречи по расписанию

Может, именно по этой причине между двумя женщинами и мужчиной проскочила искра — неожиданно для всех они оказались втянуты в необычные отношения. Причем Эльз Ван Дорен к тому времени воспитывала двоих детей, кроме того, она была замужем за ювелиром из Антверпена — человеком уважаемым и наверняка обеспеченным.

Марсель Сомерс работал инструктором по прыжкам с парашютом, особой привлекательностью не отличался, но успех среди женщин, видимо, имел. Эльз Клоттеманс — на тот момент «серая мышка», о прошлом которой известно лишь то, что детство ее было далеко не безоблачным.

Знали ли Ван Дорен и Клоттеманс о своих притязаниях на внимание Сомерса с самого начала отношений, неизвестно, однако, как следует из судебных документов, в определенный момент тайной это быть перестало. Впрочем, считалось, что обе Эльз были подругами — до последнего момента, поэтому любовный треугольник почти наверняка стал осознанным вариантом. Троица прекрасно проводила время вместе, они тусили по питейным заведениям, развлекались, повинуясь зову сердца и химии влечения.

До поры до времени все было прекрасно. Подруги, чтобы сохранить отношения (и, вероятно, чтобы каждая не стала проигравшей стороной), «разделили» избранника, договорившись встречаться с ним по очереди. Клоттеманс могла видеться с ним наедине по пятницам, Ван Дорен — по субботам. В эти дни они занимались с Сомерсом сексом, а его внимание было отдано только одной из пассий.



Фото носит иллюстративный характер

Некоторое время такое положение вещей устраивало парашютисток, однако Клоттеманс часто не находила себе места, считая, что она «второй номер» после старшей и более опытной Ван Дорен. Об этом девушка заявила во время очередного допроса много позже. Она же впоследствии жаловалась на низкую самооценку и неуверенность в себе. Однако это было для нее не проблемой, а данностью. Внешне никаких изменений в отношениях не происходило, но младшая Эльз соображала, как получить все внимание своего (и ничьего более) мужчины.

Примерно за неделю до инцидента любовники вновь встретились, чтобы провести два дня вместе. Последней каплей стал бурный секс между Ван Дорен и Сомерсом: все трое находились в одной квартире, и Клоттеманс прекрасно слышала, что происходит за тонкой стенкой. Позже местная пресса цитировала Сомерса, который якобы заявил, что пытается избавиться от молодой пассии, но та настойчива в своих желаниях. В определенный момент это стало очевидно для Клоттеманс, но сдаваться она не собиралась.





После бессонной ночи, проведенной на неудобном диване под аккомпанемент чужих вздохов, девушка продумала план дальнейших действий и, по мнению следователей, тут же преступила к его исполнению.

Смертельный полет с обрезанными стропами парашюта

В следующую субботу, 18 ноября 2006 года, все трое отправились в аэроклуб, чтобы провести время вместе и прыгнуть с парашютом. Перед вылетом они потренировались на земле — в планах было лететь вместе, взявшись за руки, собралась большая компания из более чем 20 человек. Затем все погрузились на борт, поднялись в холодный осенний воздух и оказались на высоте примерно 4 тыс. метров.

По стечению обстоятельств Клоттеманс замешкалась на выходе, поэтому Ван Дорен, Сомерс и еще один парашютист из группы (в самолет помещается четыре пассажира) оказались чуть поодаль. Впрочем, это не помешало выполнить задуманное еще на земле — парашютисты собрались в фигуру, пролетев так еще некоторое время.

Когда высотомер показал отметку 1,4 тыс. метров, настал момент готовиться к приземлению. Участники группы разомкнули руки, чтобы отлететь друг от друга и на высоте 1 тыс. метров раскрыть парашюты. У Сомерса с этим не возникло никаких проблем, а вот Эльз Ван Дорен продолжила стремительно падать.



Стоп-кадр из видео, снятого нашлемной камерой Эльз Ван Дорен перед трагедией

За ее плечами на тот момент было около 15 лет практики и более 2 тыс. прыжков, поэтому она осознавала, что паниковать нельзя. Когда выяснилось, что основной парашют не сработал, женщина попыталась открыть запасной. Но и он не поддавался, все было тщетно… В это время сверху за ней с ужасом наблюдали все остальные, в том числе Сомерс и Клоттеманс.

Спустя несколько мгновений Ван Дорен на огромной скорости врезалась в деревья в саду одного из домов в местном пригороде. Ее прыжок, полет, а затем падение и борьбу за жизнь до самого последнего момента снимала видеокамера, установленная на шлеме. Устройство перестало работать только от удара. На место прибыла полиция.

Следствие, поиск подозреваемых

После начала расследования в списке подозреваемых оказались все, с кем контактировала Ван Дорен. Вскоре из него исключили вторую Эльз: потому что они тесно общались, за предшествующие 10 месяцев созванивались более 200 раз. Кроме того, полиция не нашла вещественных доказательств вины Клоттеманс. После опроса ее отпустили.

Однако нервы девушки не выдержали, и примерно через месяц после инцидента она предприняла попытку самоубийства, узнав, что ее ожидает дальнейшее разбирательство. Это привлекло внимание прокурора, и позже суд начал рассматривать в качестве мотива ревность: полиция предположила существование любовного треугольника. В январе 2007 года молодую женщину задержали. Спустя сотню часов, проведенных со следователями, она все еще отвергала свою вину.

«От меня требовали признания. В чем мне признаваться? Я не могу признаться, так как признаваться не в чем», — утверждала Клоттеманс во время предварительного слушания. Следователи знали, что стропы парашютов были перерезаны, однако кто и когда это сделал, сказать было невозможно: ни следов ДНК, ни ножа или ножниц, ни чего бы то ни было еще найти не удалось — все доказательства были косвенными. Тем не менее дело закрывать не стали, а в 2008 году Эльз выпустили под залог.

«Любви не было, поэтому не было мотива. Считаю, что я невиновна»

Слушания возобновили лишь в 2010 году. Клоттеманс находилась под специальным наблюдением, чтобы не допустить ее суицида — на то были причины. Примерно в это же время в суд поступила анонимка, адресованная, как оказалось позже, жюри присяжных. Неизвестный автор рассказывал в письме, что стропы парашюта Ван Дорен перерезал Марсель Сомерс: якобы за две недели до инцидента он хвастался этим перед друзьями в одном из баров. Детективы проверили эту информацию, но так и не нашли ей подтверждения. Да и выглядела она странно, появившись ниоткуда.



Эльз Клоттеманс, предположительно, в 2010 году

Всерьез же рассматривали версию, согласно которой стропы перерезала Эльз Клоттеманс в ту злополучную субботу, за неделю до трагических событий в 2006 году. Как показал следственный эксперимент, на то, чтобы повредить парашют с помощью ножниц, требуется всего 30 секунд. А рюкзаки с парашютами Клоттеманс, Сомерса и Ван Дорен в тот вечер находились в комнате, где спала подозреваемая.

Согласно отчетам трех психиатров, подозреваемая описывалась как психопатичная, нарциссическая личность со склонностью к манипулированию. Отмечалось, что проблемы с характером начались из-за детской травмы: когда ей было 2 года, умер ее отец, а мать стала наркоманкой. Позже, уже в 16-летнем возрасте, она предпринимала попытку суицида. Эта информация создала определенный образ женщины в глазах присяжных. Однако они не посчитали это оправданием.

В ответ адвокат Клоттеманс сообщил, что с момента, когда его подопечную выпустили под залог, она окончила специальные курсы и работала учителем начальной школы, поэтому заявлять подобное о ее возможных психических проблемах — нонсенс. Он также подчеркнул, что никакого мотива у Клоттеманс не было — потому что не было любви: «О любви речи не шло. Считаю, что доказательств ее вины нет, нет даже ее признаков. Эльз Клоттеманс невиновна». Обвинение с этим было не согласно: молодую женщину назвали «психокиллером». Затем прокурор добавил: «Люди в любовном треугольнике способны на все».





Следующие четыре недели после предварительного заседания ушли на то, чтобы жюри из 10 человек выслушало показания почти 170 свидетелей (по другим данным — более 200) по делу.

На последнем заседании обвинение потребовало пожизненного заключения для Клоттеманс, ее адвокат просил «не закрывать дверь полностью и оставить лучик надежды». Жюри присяжных пришло к выводу, что Эльз виновна. Однако суд не стал «закрывать дверь»: она была приговорена к 30 годам тюремного заключения с правом досрочного освобождения по истечении 10 лет. Говорят, большинство бельгийцев тогда поддержало решение, хотя все улики и доказательства были косвенными.

В 2019-м адвокат подал первое прошение о пересмотре меры, в этом году — еще одно. Он предлагал заменить заключение на ограничение свободы, разрешив Клоттеманс проводить день дома, а на ночь возвращаться в тюрьму. В октябре 2020 года было принято следующее решение: отказать Эльз, которой уже исполнилось 36 лет, в досрочном освобождении или изменении меры наказания: «Пока об этом говорить рано».

Источники: 7sur7 , Nieuwsblad , Standaard , Time , BBC ( 1 , 2 ), The Guardian , The Daily Mail , New York Daily News , HLN , The Brussels Times

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