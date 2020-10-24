Опыт барахольщицы. Белоруска рассказывает, как сэкономила на ремонте небольшой «однушки»

Источник материала: Onliner Ремонт в квартире площадью 46,5 кв. метра Екатерина начала летом этого года. Сейчас он полностью закончен и вы можете оценить, что получилось сделать примерно за 19,5 тыс. рублей. Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by.

В квартире длительное время жили квартиранты, ремонт просился сам собой, и на этот раз косметическими преобразованиями было не обойтись: хотелось все обновить до неузнаваемости. За пару месяцев до начала работ была составлена смета (по материалам, работам, мебели, технике), выходить за рамки которой было нельзя (хотя учесть абсолютно все не получилось). Строителя посоветовали друзья, и с ним я не прогадала — осталась очень довольна его работой.





Несмотря на то что в квартире жили квартиранты, а до ремонта еще оставалось 2—3 месяца, мне уже хотелось все купить (особенно если что-то находила по лакомым ценам). Я обязательно тащила это в родительский дом, чему родители были очень рады.

Ремонт начался в июне 2020 года с замены окон. Я написала в Viber примерно 15 организациям, указав приблизительные размеры и количество стеклопакетов. С учетом ценового предложения многие дали консультацию по телефону. На замер в один день пригласила четыре компании. Выбор пал на ООО «Современные окна». За замену трех окон суммарной площадью 10,3 кв. метра с российским профилем Brusbox 70 и немецкой фурнитурой Roto заплатила 1656 рублей.





Площадь моего балкона — 8 кв. метров, как еще одна комната. Хотелось сделать дополнительную зону отдыха для теплого времени года или отдельный небольшой рабочий кабинет. Не спешите выкидывать старый диван или кресла на мусорку — им можно дать вторую жизнь. У нас дома был старый разобранный диван, мы с отцом перепилили деревянный каркас в размер подиума. Купила мебельную ткань, сшила чехлы и перетянула сидушку.









Более месяца не могла определиться с дизайном ванной. Пересмотрев многие коллекции плиток на различных барахолках, акциях и ликвидациях складских остатков разных производителей, выбор остановила на белорусской компании «Керамин». Решающую роль сыграла бесплатная визуализация 3D-дизайна.





Но я искала варианты, как можно купить плитку дешевле, чем продает эта сеть. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Плитка была приобретена через интернет-магазин CeramaKub на скидке в 25% — это разница с розничной ценой в сети «Керамина».

В ванной комнате была произведена замена всей сантехники, установлены новые смесители. Унитаз и умывальник покупались на акциях в ОМА. Все смесители приобретались в интернет-магазине 7745 по скидкам почти в 30%. Есть хитрый раздел «Уцененные товары», там уценяют товар, даже если на коробке есть механические повреждения, которые никак не влияют на внешний вид и работоспособность самого товара. Сантехнику устанавливали и подключали самостоятельно.

А вот ванну менять не стала — просто решила покрыть жидким акрилом в целях экономии. Но сэкономить не удалось, т. к. попала, мягко говоря, на «специалиста невысокого профиля», после которого ушло 1,5 литра растворителя и 4 часа времени, чтобы отмыть рельефную плитку от акрила. Пришлось скрыть торец ванны с подтеками с помощью жидких гвоздей и алюминиевого порожка и дополнительно установить керамический бордюр, чтобы спрятать подтеки и неровности, потому что изначально планировался только силикон. Совет для тех, кто хочет покрыть ванну акрилом: обязательно ищите информацию и отзывы на таких специалистов, а также видео об их работе в кадре вместе с ними. Самый главный урок, который я усвоила из ремонта, — можно экономить на материале, но не на работе.



Так было «до»



А так стало «после»

Хотелось добавить зелени и уюта в ванной. Мама предложила сделать вазон из остатков керамической плитки и вставить в него любое растение. Отец помог собрать ящик из мебельного щита, плитку разрезали, приклеили на жидкие гвозди. Затем я зафуговала стыки, а внутри покрасила краской, оставшейся после ремонта. На «Куфаре» нашла искусственный бонсай за 50 рублей. Его подпилили по основанию, и он идеально подошел под размеры вазона.





Стены в коридоре хотелось сделать более износостойкими и долговечными, а обои поменять на другую отделку. Отслеживая большое количество акций, посещая различные строительные магазины и постоянно мониторя барахолки, я нашла в интернет-магазине Stroybaza декоративный кирпич по смешной цене в 2,7 рубля за кв. метр. После разговора с продавцом оказалось, что это неликвид, т. к. кирпич большого размера был сделан специально под заказ клиенту, но привезли больше и товар застрял на складе. Решила купить и попробовать разрезать на части нужного размера. Мне это удалось. За 14 кв. метров получилось 37,80 рубля.

На полу тоже плитка «Керамин» из интернет-магазина CeramaKub со скидкой в 25%. Входную дверь оставила старую, которая стояла до ремонта. Шкаф-купе купила готовый на барахолке. Был больше по размерам — друг отца за символические деньги подрезал двери и полки. Стоимость шкафа с учетом переделки составила 520 рублей.



До



После

По задумке кухня планировалась быть светлой. Встал вопрос: что делать с желтыми фасадами? Красить? Или купить новую кухню? В соответствии с первым вариантом нужно было перекрасить фасады, поменять ручки и петли, сделать два шкафчика (под вытяжку и встроенный духовой шкаф), поменять столешницу... Выгоднее оказалось продать старую кухню и купить новую.



Старая кухня

Кухня модульная «Прага» российского производителя обошлась в базовой комплектации в 801 рубль. Заказывалась у ЧТПУП «Миркарис». Столешница покупалась отдельно в ОМА за 71 рубль.

Часть техники была приобретена через интернет-магазин 7745 со скидками в разделе «Уцененные товары». Новый духовой шкаф посчастливилось купить через барахолку за 270 рублей, новую чешскую мойку Zorg — всего за 80 рублей (владелец закрыл фирму и распродавал остатки). Холодильник LG c Wi-Fi и на гарантии продавала за 600 рублей на барахолке молодая семья (б/у около 8 месяцев, состояние нового).



Новая кухня





Как вы думаете, какова стоимость этого обеденного столика?





Искала везде, где могут сделать дешевле, и нашла контакты специалиста в полюбившейся мне барахолке. Цена составила 140 рублей. Делала на заказ отдельно подстолье и столешницу. Подстолье выполнил @metaltimych за 100 рублей с учетом доставки из Гомеля в Минск. Стулья приобретались в IKEA (+7%). Светильник куплен на барахолке за 50 рублей. На барахолках люди часто отдают новые вещи бесплатно или за шоколадку. Мне так повезло с тканью, из которой я сама сшила шторы для кухни. Польский ламинат Kronopol был куплен у коллеги по 5 рублей за кв. метр — после ремонта у него осталось около 10 кв. метров.

То, что может показаться самым дорогим в отделке, оказалось самым бюджетным. Один из друзей подсказал, что можно купить качественные лакокрасочные материалы за копейки. Он же бесплатно нанес венецианскую штукатурку во всей кухне и на одну стенку в зале. Вы поверите, что можно купить качественную моющуюся краску и венецианскую штукатурку Caparol на всю квартиру за 50 рублей? Я бы не поверила, но в строительном магазине «Склад на МКАД» были товары на распродаже с истекающими сроками годности. Там же покупала в зал и на балкон польский ламинат Kronopol по 10 рублей за кв. метр — в магазине прекращались поставки ламината, и им срочно необходимо было освободить место.



Так гостиная выглядела до ремонта

Покупала на барахолке: диван фабрики «Лагуна» за 480 рублей (состояние лучше нового), 46-дюймовый телевизор Samsung со встроенным Wi-Fi и Smart TV за 500 рублей, часы настенные 3D за 40 рублей, шкаф-купе за 425 рублей (с учетом подрезки дверей по высоте). Столик и тумбы покупались в IKEA (+7%). В поисках ткани для штор в дни скидок заглянула в ЦУМ на 5-й этаж, но нужной не нашлось. Зато за 88 рублей там был куплен ковер размером 2×3 метра белорусского производства. Ткань для штор в зал искала долго и упорно, но нашла случайно на барахолке — оказалась мебельной и точь-в-точь попала в цвет дивана. Шторы шила сама в целях экономии.









Ну и конечно же, во всей квартире были натянуты одноуровневые потолки за 1010 рублей.





Покупая вещи через барахолку в Минске, просила забирать многое друзей, которые живут в том же районе. В ремонте участие приняли все — как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ищите варианты и экономьте на качественных материалах и технике, но не экономьте на работе хороших специалистов. Даже если где-то есть нюансы с материалом, хороший специалист вам всегда подскажет, как можно решить вопрос, и посоветует, как сделать лучше!





















Наименование Стоимость, руб. Отделка Замена на окна ПВХ 1656 Работы строителя (демонтаж обоев и плитки, демонтаж пола, замена электрики, штукатурка и шпатлевка стен, покраска стен, укладка ламината и плинтуса, укладка декоративного кирпича, укладка плитки на стены и пол, монтаж гипсокартонных ниш) 5855 Плитка в ванную и коридор, с фугой 1020 Отделочные материалы (смеси, гипсокартон, метизы, профили, краска, декоративный кирпич, ламинат, электрика, плинтусы МДФ, силиконы, герметики, фурнитура для дверей, вентиляция, подложка) 2151 Две двери с установкой 420 Натяжной потолок 42,48 м2 1070 Точечные светильники с лампочками (29 шт.) 140 Люстра, светильник в ванную + лампочки 113 Сантехнические работы с материалом 678 Мойка, умывальник, унитаз, полотенцесушитель, три смесителя + комплектующие (подводки, сифоны), зеркало в ванную, два скрытых лючка 818 Керамический бордюр в ванную + работа по его укладке 110 Вывоз строительного мусора 75 Итого: 14 106 Техника, мебель, декор интерьера Техника: холодильник, духовой шкаф, панель электрическая, электрический чайник, вытяжка, печь СВЧ, телевизор, стиральная машина 2095 Диван, ковер 568 Кухня со столешницей 872 Мебель IKEA 220 Два встроенных шкафа с учетом подрезки и сборки 945 Стол обеденный и столик под ноутбук 195 Ткань 210 Столовая посуда и различная мелочь (полка на балкон, часы 3D, ведра, бонсай, орхидея, зелень) 329 Итого: 5434 Итого было потрачено на ремонт: 19 540

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