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С Западной Европы в Беларусь пришли дожди

24.10.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории страны будут формировать теплая воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

С Западной Европы в Беларусь пришли дожди

Ожидается облачно с прояснениями. Практически во всех районах Беларуси, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди.

Утром местами сгустится туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Погода в регионах:

  • Брест +13..+15°C (вероятность более 90%);
  • Витебск +10..+12°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель +12..+14°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно +12..+14°C (вероятность более 90%).
  • Могилев +10..+12°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Минск +10..+12°C (вероятность осадков 80-90%).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории страны будут формировать теплая воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
 
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