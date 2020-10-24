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С Западной Европы в Беларусь пришли дожди
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории страны будут формировать теплая воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
Ожидается облачно с прояснениями. Практически во всех районах Беларуси, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди.
Утром местами сгустится туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Погода в регионах:
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.
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Сегодня погоду на территории страны будут формировать теплая воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
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