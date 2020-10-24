Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. Об этом сам актер рассказал своим поклонникам на личной странице в Twitter , также "терминатор" поделился своими ощущениями, написав, что уже отправился на прогулку.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA — Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020

​Актер поблагодарил врачам и медсестрам клиники в Кливленде, где ему установили новый аортальный клапан.

"Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда", — подписал фото Шварценеггер.

Ранее стало известно, что перенесенная операция на сердце ― уже не первая для знаменитости. В 2019 году Арнольд Шварценеггер рассказывал фанатам, что едва не умер во время шестого по счету хирургического вмешательства. 73-летний Шварценеггер добавил, что иногда у него бывают проблемы со здоровьем, но это не мешает ему появляться на экранах с голым торсом.