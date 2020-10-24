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Шварценеггер перенес операцию на сердце
24.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. Об этом сам актер рассказал своим поклонникам на личной странице в
Актер поблагодарил врачам и медсестрам клиники в Кливленде, где ему установили новый аортальный клапан.
"Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда", — подписал фото Шварценеггер.
Ранее стало известно, что перенесенная операция на сердце ― уже не первая для знаменитости. В 2019 году Арнольд Шварценеггер рассказывал фанатам, что едва не умер во время шестого по счету хирургического вмешательства. 73-летний Шварценеггер добавил, что иногда у него бывают проблемы со здоровьем, но это не мешает ему появляться на экранах с голым торсом.
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После операции "железный Арни" опубликовал в соцсети свое фото в больничной палате и сообщил поклонникам, что чувствует себя фантастически.
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