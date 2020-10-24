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Страшное ДТП на Игуменском: VW влетел в столб и развалился на части. Есть жертвы
Источник материала: Tut.by
В Минске на Игуменском тракте в ночь с пятницы на субботу произошло ДТП. Очевидцы сообщают о минимум одном погибшем.
Авария произошла около часа ночи на Игуменском тракте на повороте на «Гиппо». Volkswagen вылетел с проезжей части прямо в осветительную мачту — столбом машину просто разрезало пополам.
Очевидцы пишут, что один человек погиб, двоих увезла скорая.
Мы выясняем подробности произошедшего. Информация будет дополнена.
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Мы выясняем подробности произошедшего. Информация будет дополнена.
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