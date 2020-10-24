Страшное ДТП на Игуменском: VW влетел в столб и развалился на части. Есть жертвы

Источник материала: Tut.by

В Минске на Игуменском тракте в ночь с пятницы на субботу произошло ДТП. Очевидцы сообщают о минимум одном погибшем.



Фото читателя TUT.BY

Авария произошла около часа ночи на Игуменском тракте на повороте на «Гиппо». Volkswagen вылетел с проезжей части прямо в осветительную мачту — столбом машину просто разрезало пополам.













Очевидцы пишут, что один человек погиб, двоих увезла скорая.

Мы выясняем подробности произошедшего. Информация будет дополнена.