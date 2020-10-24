ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страшное ДТП на Игуменском: VW влетел в столб и развалился на части. Есть жертвы

24.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске на Игуменском тракте в ночь с пятницы на субботу произошло ДТП. Очевидцы сообщают о минимум одном погибшем.


Фото читателя TUT.BY

Авария произошла около часа ночи на Игуменском тракте на повороте на «Гиппо». Volkswagen вылетел с проезжей части прямо в осветительную мачту — столбом машину просто разрезало пополам.




Очевидцы пишут, что один человек погиб, двоих увезла скорая.

Мы выясняем подробности произошедшего. Информация будет дополнена.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы выясняем подробности произошедшего. Информация будет дополнена.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Насилие на улице разрушительно и для родных тех, кто его совершает — возникают психические расстройства, семейное насилие, алкоголизм»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика