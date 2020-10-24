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Прекрасное превращение мамы-декретницы в стильную леди. Показываем, как мы поменяли ее образ за счет деталей

24.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пока осень не утащила нас окончательно в состояние апатии и хандры, предлагаем бодриться и менять то, что от нас зависит. Например собственный имидж. При этом совершенно не обязательно идти на радикальные шаги: достаточно нескольких штрихов, которые сделают вас лучшей версией себя. Образец такого преображения демонстрируем на примере нашей читательницы Виктории.

— Мне 31 год, и сейчас я нахожусь в декретном отпуске, — рассказывает Виктория. — Решила поучаствовать в проекте, чтобы испытать новые впечатления, вырваться из бытовых будней. Если честно, волнуюсь: мне бы не хотелось кардинально меняться, скорее хочу увидеть улучшенную версию самой себя.



Команда проекта отмечает:

— Главное, чтобы героиня приняла себя в новом образе. Поэтому мы покажем, как здорово можно поменять свой внешний вид, просто добавив ему изыска, стиля и шарма.

Для Виктории подобрали три образа: два универсально-повседневных и один вечерний — для романтического свидания с любимым супругом.

Образ № 1


Удобно и по-деловому. В этом комплекте героиня может съездить на деловую встречу, а после встретиться с друзьями.


  

Образ № 2


За счет цвета в этом образе мы показали, что повседневная одежда не обязательно должна быть серая/черная/невзрачная. Можно быть яркой в привычных джинсах и футболке, гуляя с малышом.


  

Образ № 3


Захотелось напомнить нашей героине, что она все так же романтична и прекрасна. В этом платье можно отправляться на свидание с мужем и получать комплименты.


  

Виктории очень понравилось и само преображение, и то, что она может легко вписать каждый из образов в свою жизнь:

— Огромное спасибо хочется сказать профессионалам, которые трудились над моим образом. Столько внимания к себе я давно не получала, это было очень приятно! Я хотела бы каждому пожелать такого опыта в жизни, так как он помогает взглянуть на себя по-другому, ведь внешние перемены часто ведут и к положительным изменениям в жизни.

До и после:


Команда проекта:

 
 
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Пока осень не утащила нас окончательно в состояние апатии и хандры, предлагаем бодриться и менять то, что от нас зависит. Например собственный имидж. При этом...
 
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