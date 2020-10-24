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В Праге на больших билбордах появились фото белорусских политзаключённых
Источник материала: Партизан
В Праге стартовала кампания #BelarusHeroes, посвященная белорусским политзаключённым, сообщает
На больших билбордах появились фото политика Марии Колесниковой, блогера Игоря Лосика и правозащитника Марфы Рабковой. Одна из целей кампании — активизировать международное движение за их освобождение.
Первые билборды в Праге появились благодаря поддержке чешского сенатора Вацлава Ласки, который подарил белорусским политзаключенным свою рекламную площадь, заказанную для выборов в Сенат.
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В Праге стартовала кампания #BelarusHeroes, посвященная белорусским политзаключённым, сообщает Радые Свабода.
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