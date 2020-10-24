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Эксперт о визите Нарышкина в Минск: Хвалены КГБ Беларуси мало что знает

24.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Визит главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина в Минск продиктован просьбой президента РФ Владимира Путина поделиться имеющимися у спецслужб данными по ситуации в Беларуси.

 


Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, встречу Александра Лукашенко с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Минске нельзя назвать случайной.

«С моей точки зрения, визит Нарышкина в Минск – это как бы результат деятельности белорусской власти. Последние несколько месяцев явственно показали, что хвалебный КГБ Беларуси со своими обязанностями плохо справляется», - отметил он.

Жарихин пояснил, что белорусские спецслужбы не смогли правильно спрогнозировать предвыборную ситуацию, не дали точных советов руководству страны, как действовать в обстановке, которая возникла после обнародования предварительных результатов голосования за президента Беларуси.
«Белорусские спецслужбы увлеклись всякими прозрачными, нехитрыми провокациями спецслужб Украины -  небезызвестными “вагнеровцами”, хотя они не имели никакого отношения к тому, что происходило. Все это говорит о степени квалификации белорусских спецслужб», - добавил он.

В свете вышесказанного, считает Жарихин, российский лидер Владимир Путин попросил руководство российской внешней разведки пообщаться с Александром Лукашенко, чтобы поделиться имеющимися у российских спецслужб сведениями.
«Российская разведка многое что знает. Это было сделано с тем, чтобы в дальнейшем руководство Беларуси воздержалось от грубых ошибок», - подытожил он.

Напомним, что 22-го октября в Минске прошла встреча Александра Лукашенко с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.
 
Теги: Минск
 
 
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Визит главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина в Минск продиктован просьбой президента РФ Владимира Путина поделиться имеющимися у спецслужб...
 
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