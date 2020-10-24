Эксперт о визите Нарышкина в Минск: Хвалены КГБ Беларуси мало что знает









«Политринга» озвучил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспондентуозвучил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.





По его словам, встречу Александра Лукашенко с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Минске нельзя назвать случайной.





«С моей точки зрения, визит Нарышкина в Минск – это как бы результат деятельности белорусской власти. Последние несколько месяцев явственно показали, что хвалебный КГБ Беларуси со своими обязанностями плохо справляется», - отметил он.





Жарихин пояснил, что белорусские спецслужбы не смогли правильно спрогнозировать предвыборную ситуацию, не дали точных советов руководству страны, как действовать в обстановке, которая возникла после обнародования предварительных результатов голосования за президента Беларуси.

«Белорусские спецслужбы увлеклись всякими прозрачными, нехитрыми провокациями спецслужб Украины - небезызвестными “вагнеровцами”, хотя они не имели никакого отношения к тому, что происходило. Все это говорит о степени квалификации белорусских спецслужб», - добавил он.





В свете вышесказанного, считает Жарихин, российский лидер Владимир Путин попросил руководство российской внешней разведки пообщаться с Александром Лукашенко, чтобы поделиться имеющимися у российских спецслужб сведениями.

«Российская разведка многое что знает. Это было сделано с тем, чтобы в дальнейшем руководство Беларуси воздержалось от грубых ошибок», - подытожил он.





Напомним, что 22-го октября в Минске прошла встреча Александра Лукашенко с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.