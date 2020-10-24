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Новый «премиальный китаец». Chery Tiggo 7 Pro уже в Минске

24.10.2020 09:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский представитель Chery привез в страну кроссовер Tiggo 7 Pro. Модель можно оценивать как «китайский премиум». Это когда за небольшие деньги ты получаешь много современных опций. 

Новый «премиальный китаец». Chery Tiggo 7 Pro уже в Минске

Стоит Tiggo 7 Pro от 52,8 до 57,7 тысячи белорусских рублей. C одной стороны, не так уж дешево за «китайца». С другой стороны, уже в средней комплектации мы получаем панорамную крышу, 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, систему кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона и даже бесконтактное открытие двери багажника. Даже в базе есть многие опции (подогревы, LED-оптика и др.).

Новый «премиальный китаец». Chery Tiggo 7 Pro уже в Минске

Под капотом новинки — 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. Коробка передач тоже одна — вариатор VVT производства компании BorgWarner. Переднеприводный паркетник набирает сотню за 9,8 секунды. Средний расход топлива — 8,2 литра на 100 км.

Новый «премиальный китаец». Chery Tiggo 7 Pro уже в Минске

Tiggo 7 Pro значительно отличается от обычного Tiggo 7. Он крупнее, а значит, имеет более вместительный багажник и дополнительное пространство на втором ряду (колесная база больше).

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Белорусский представитель Chery привез в страну кроссовер Tiggo 7 Pro. Модель можно оценивать как «китайский премиум». Это когда за небольшие деньги ты получаешь много...
 
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