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ПИКоАП: судья, прокурор, орган, ведущий административный процесс, обязаны немедленно освободить всякого незаконно задержанного

24.10.2020 09:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«За 2,5 месяца через статью 23.34 прошли около 15 тысяч человек», — сообщил вчера, 23 октября, председатель незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий. С учетом масштабов задержаний цитирование Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях считаем вполне уместным. Сегодня напоминаем о существовании статьи о неприкосновенности личности.

«1. Никто не может быть задержан за совершение административного правонарушения при отсутствии на то законных оснований и в нарушение порядка, установленного настоящим Кодексом.

2. Судья, прокурор, орган, ведущий административный процесс, обязаны немедленно освободить всякого незаконно задержанного, административно арестованного свыше срока, предусмотренного законом или постановлением о наложении административного взыскания.

3. Никто из участвующих в административном процессе физических лиц не должен подвергаться насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

4. Содержание физического лица, задержанного за административное правонарушение или административно арестованного, должно осуществляться в условиях, исключающих угрозу для его жизни и здоровья».

 
 
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«За 2,5 месяца через статью 23.34 прошли около 15 тысяч человек», — сообщил вчера, 23 октября, председатель незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра...
 
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