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Что происходит с валютой
Источник материала: Навiны
Прошедшая рабочая неделя (19-23 октября) ознаменовалась падением на БВФБ четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Вырос:
Упали:
Ранее сообщалось, что в январе-сентябре средний курс наличного доллара
Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's
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Прошедшая рабочая неделя (19-23 октября) ознаменовалась падением на БВФБ четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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