Что происходит с валютой

Прошедшая рабочая неделя (19-23 октября) ознаменовалась падением на БВФБ четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .



Фото ru.freepik.com

Вырос:

российский рубль — на 0,0235 пункта (с 3,2977 до 3,3212 белорусского рубля за 100 российских).

Упали:

евро — на 0,0089 пункта (с 3,0118 до 3,0029 белорусского рубля);

доллар — 0,033 пункта (с 2,5729 до 2,5399 белорусского рубля);

злотый — 0,0248 пункта (с 6,5978 до 6,573 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — 0,0966 пункта (с 9,0717 до 8,9751 белорусского рубля за 100 гривен).

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре средний курс наличного доллара вырос на 23,70% (с 2,1134 до 2,6142 рубля).

Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «B».

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