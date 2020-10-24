Эксперт назвал версии отмены «мега-митинга» в поддержку Лукашенко

По мнению директора аналитического центра EAST (Варшава) Андрея Елисеева, есть две причины, из-за которых мог быть отменен так называемый «мега-митинг» в поддержку Александра Лукашенко.





Как пишет эксперт на своей странице в соцсети, «реальных причин отмены может быть две: сложности с набором мифических 200 тысяч (да хотя бы 20 тысяч) человек для участия в митинге и вывод вчерашней коллегии российских и белорусских спецслужб о том, что любые серьезные провокации на данном этапе скорее подожгут движение сопротивления, чем потушат его».