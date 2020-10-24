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Эксперт назвал версии отмены «мега-митинга» в поддержку Лукашенко

24.10.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению директора аналитического центра EAST (Варшава) Андрея Елисеева, есть две причины, из-за которых мог быть отменен так называемый «мега-митинг» в поддержку Александра Лукашенко.

Эксперт назвал версии отмены «мега-митинга» в поддержку Лукашенко

Как пишет эксперт на своей странице в соцсети, «реальных причин отмены может быть две: сложности с набором мифических 200 тысяч (да хотя бы 20 тысяч) человек для участия в митинге и вывод вчерашней коллегии российских и белорусских спецслужб о том, что любые серьезные провокации на данном этапе скорее подожгут движение сопротивления, чем потушат его».

 
 
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По мнению директора аналитического центра EAST (Варшава) Андрея Елисеева, есть две причины, из-за которых мог быть отменен так называемый «мега-митинг» в поддержку...
 
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