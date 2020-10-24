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«Насилие на улице разрушительно и для родных тех, кто его совершает — возникают психические расстройства, семейное насилие, алкоголизм»

24.10.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

17 работников сферы охраны психического здоровья (психологи, психиатры и психотерапевты) записали видеообращение, в котором требуют от властей прекратить насилие и не допустить применения боевого оружия против мирных протестующих.

«Насилие на улице разрушительно и для родных тех, кто его совершает — возникают психические расстройства, семейное насилие, алкоголизм»

Медики и немедицинские психологи обеспокоены состоянием психического здоровья жителей Беларуси с момента проведенных 9 августа президентских выборов.

«Мы вынуждены признать: психическое здоровье белоруской нации под угрозой. Мы не можем молчать. К нам поступают обращения людей, переживших ситуации насилия со стороны работников государственных органов правопорядка. К нам обращаются семьи, уставшие жить в тревоге за своих близких. К нам обращаются родители, которые не могут ответить на вопросы своих детей о происходящем насилии в нашей стране. К нам обращаются учителя и врачи, трудовые коллективы, руководители с просьбой помочь справиться с массовой тревогой и депрессией», — заявили авторы.

Участники видеоролика признают, что не могут помочь людям преодолеть апатию, бессилие и страх, когда в стране нарушаются базовые права человека. «Действие власти в отношении населения Беларуси мы расцениваем как нарушение статьи 45 Конституции Республики Беларусь, которая провозглашает право на охрану здоровья, а также ряда международных документов, ратифицированных Республикой Беларусь», — отмечают они.

Подчеркивается, что насилие, жестокость и репрессии наносят глубинные психотравмы, влияющие на нынешнее и будущее поколения. «Последствия насильственных действий разрушительны и для тех, кто их совершает, особенно их семей. В результате возникают психические расстройства, насилие в семьях, алкоголизм», — отмечается в обращении.

Психологи, психиатры и психотерапевты заявили о намерении требовать соблюдения конституционных прав, принятия «незамедлительных мер для разрешения сложившегося политического конфликта мирным путем», не допустить реализацию угроз о применении боевого оружия в отношении демонстрантов.

«Мы требуем сохранить физическое и психическое здоровье людей. Мы намерены действовать солидарно и эффективно ради здоровья наших людей», — говорится в обращении.

 
 
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17 работников сферы охраны психического здоровья (психологи, психиатры и психотерапевты) записали видеообращение, в котором требуют от властей прекратить насилие...
 
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