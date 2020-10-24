Еврокомиссия опубликовала доклад об «искажениях» в экономике России

Источник материала: АФН

Европейская комиссия опубликовала доклад о «существенных искажениях» в экономике России.

Авторы доклада, занимающего более 400 страниц, проанализировали «основные факторы, которые придают российской экономике ее текущую форму и структуру, а также определяют способ ее функционирования».

Эти искажения «возникают, <...> когда цены и издержки, включая стоимость сырья и энергии, формируются не в результате действия рыночных сил, а под значительным влиянием государства», — говорится в докладе.

При оценке искажений Еврокомиссия учитывает ряд факторов, в числе которых огосударствление того или иного сектора, вмешательство государства в ценообразование, дискриминационные меры в пользу отечественного производителя.

Доклад выпущен в связи с принятыми в 2017 году поправками в Базовый регламент ЕС о проведении антидемпинговых расследований. Это второй по счету доклад Еврокомиссии. Первый был выпущен в декабре 2017 года в отношении регулирования в Китае, передает РБК.

В докладе рассматривается «официальная и неформальная роль», которую играют российские власти в распределении ресурсов. Авторы доклада подробно анализируют российский финансовый сектор, ситуацию с госпредприятиями, госзакупками и торговлей. Кроме того, отдельно рассматриваются рынки стали, алюминия и химикатов.

В финансовом секторе Еврокомиссия констатирует снижение количества действующих банков в России и огосударствление сектора, что представляет собой «потенциально серьезную проблему для конкурентности в банковском секторе и эффективного размещения капитала». В главе, посвященной госсектору, говорится о «ренационализации» и указывается на рост роли государства в экономике. В разделе, посвященном рынку труда, отмечается, что в России ограничено право на забастовки рабочих, а также на недостаточное влияние профсоюзов.

Анализируя систему российских госзакупок, авторы документа отмечают, что, несмотря на ряд реформ в этой сфере, направленных на повышение эффективности и противодействия коррупции, серьезные барьеры как для иностранных, так и для российских игроков продолжают существовать. Один из существенных недостатков, который выделяется в докладе, — дифференцированный подход к российским и иностранным компаниям. Последние сталкиваются с рядом секторальных запретов и ограничений. Протекционистские тенденции начали сильно проявляться после 2014 года. Значительное число закупок для госпредприятий проводится неконкурентными методами, концентрация поставщиков высока, указывается в докладе. Полная прозрачность закупок не обеспечена, а уровень коррупции в этой сфере намного превышает показатели стран ОЭСР.

В разделе об инвестициях говорится о сложностях для иностранных вложений в российские сырьевой, телекоммуникационный и финансовый сектора. В энергетическом разделе указано, что государство существенно влияет на формирование цен на энергорынке и доминирование государства в энергетическом секторе в целом.

В анализе производства стали авторы доклада указывают, что политика ценообразования на электроэнергию и природный газ, а также на железнодорожные перевозки, наряду с экспортными ограничениями на лом, могут способствовать снижению затрат на производство и поставки российской стали. С низкими внутренними ценами на энергоносители авторы доклада связывают и конкурентоспособность российской химической продукции.