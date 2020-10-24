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Тихановская: Новые выборы президента должны пройти до конца 2020 года

24.10.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Новые президентские выборы в Беларуси должны пройти до конца 2020 года, заявила Светлана Тихановская на встрече с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Дании.

«Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020-м году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», - сообщил телеграм-канал Тихановской.

Также, на встрече с премьером Дании Метте Фредериксеном Тихановская подчеркнула, что пришло время думать о переходном периоде и обсуждать необходимые реформы.

В свою очередь глава МИД Дании Йеппе Кофод поддержал создание в Дании Фонда новой демократии, который направлен на поддержку гражданского общества, в том числе и в Беларуси.

 
 
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Новые президентские выборы в Беларуси должны пройти до конца 2020 года, заявила Светлана Тихановская на встрече с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ в...
 
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