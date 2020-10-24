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Эрдоган подтвердил тестирование С-400 Турцией

24.10.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Турция официально подтвердила, что проводила тестирование закупленной у России зенитно-ракетной системы С-400.

"Это действительно так. Тесты были проведены и последуют новые", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле в пятницу, 23 октября.

По словам Эрдогана, Турция "не будет спрашивать разрешения у США". Ранее, 16 октября, сообщалось, что турецкие военные впервые испытали С-400 в районе черноморского города Синоп на севере страны, однако до сих пор это не подтверждалось турецкими властями.

В тот же день представитель Пентагона осудил проведенные испытания "самым резким образом", пригрозив "серьезными последствиями" для Турции. "Наша позиция ясна и неизменна: подготовленная к использованию система С-400 противоречит обязательствам Турции как союзника США и НАТО", - подчеркнул представитель военного ведомства США, передает DW.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что в руководстве НАТО обеспокоены проведенными Турцией пусками С-400. "Эта система может представлять угрозу для воздушных судов союзников и оказать отрицательное влияние на отношения между партнерами по альянсу", - заявила представительница Североатлантического альянса. Тогда же о возможных "серьезных последствиях" в случае подтверждения информации о тестировании С-400 заявили в Госдепартаменте США.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью в 2,5 млрд долларов Россия и Турция подписали в 2017 году. Зенитно-ракетные системы были переданы Анкаре в полном объеме в 2019 году. Эта сделка серьезно осложнила отношения Турции и США.

 
 
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Турция официально подтвердила, что проводила тестирование закупленной у России зенитно-ракетной системы С-400.
 
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