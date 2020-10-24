МОК получил доклады по вопросу возможного нарушения Олимпийской хартии в Беларуси

Источник материала: АФН

Международному олимпийскому комитету (МОК) были предоставлены промежуточные отчеты о положении спортсменов в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Ранее в октябре глава МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет продолжит расследование по возможной дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды, что является нарушением Олимпийской хартии. Тогда он отметил что Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси может быть подвергнут санкциям в случае выявления нарушений Олимпийской хартии.

Отмечается, что МОК получил в ответ на запрос информацию от НОК Беларуси и комиссии спортсменов. Были получены гарантии полного соблюдения Олимпийской хартии, передает ТАСС.

"Тем не менее МОК вновь выразил свою серьезную озабоченность в связи с общим положением спортивного сообщества в Беларуси и продолжит следить за положением белорусских спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Токио и зимних Олимпийских игр в Пекине. МОК по-прежнему открыт для получения любой дополнительной информации, касающейся дискриминации спортсменов по признаку политических взглядов, если эти спортсмены находятся под юрисдикцией НОК", - говорится в сообщении.

Главой Национального олимпийского комитета Беларуси является пенсионер Александр Лукашенко.