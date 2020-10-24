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США объявили награду до $10 млн за информацию о финансировании «Хезболлы»

24.10.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Государственный департамент США готов предоставить награду до 10 млн долларов за информацию о финансировании ливанской шиитской партии «Хезболла». Об этом говорится на сайте Госдепа.

Департамент заинтересован в информации «о деятельности, сетях и партнерах «Хезболлы», которые являются частью ее финансовой поддержки». Награда будет выплачена в рамках специальной программы Госдепа «Вознаграждение за правосудие», ее получатели смогут сохранить анонимность. «Вся информация будет строго конфиденциальной», — отмечается в сообщении, передает РБК.

Госдеп назвал трех человек, которые, по мнению американских властей, являются ключевыми финансистами и посредниками партии. Среди них Мухаммад Касир, Мухаммад Касим аль-Баззал и Али Касир. Министерство финансов США объявило их особо опасными международными террористами.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ранее ввело санкции в отношении двух представителей центрального совета «Хезболлы». Кроме того, установлены санкции против представителей руководства партии Набиля Каука и Хасана аль-Багдади, посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди, а также трех организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

 
 
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Государственный департамент США готов предоставить награду до 10 млн долларов за информацию о финансировании ливанской шиитской партии «Хезболла». Об этом...
 
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