"Получены заверения, что НОК Беларуси соблюдает Олимпийскую хартию". МОК о ситуации в Беларуси













"МОК подтвердил решение от 7 октября, которым исполком инициировал расследование о соответствии НОК Республики Беларусь Олимпийской хартии. В ответ на запросы МОК была предоставлена подробная информация по этому вопросу как от НОК, так и от Комиссии спортсменов НОК, и были получены заверения полного соблюдения НОК Олимпийской хартии", говорится в заявлении.





Впрочем, МОК вновь выразил серьезную озабоченность в связи с общим положением спортивного сообщества в Беларуси, продолжит следить за положением белорусских спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Токио и Пекине и по-прежнему открыт для получения любой дополнительной информации, касающейся политической дискриминации спортсменов, находящихся под юрисдикцией НОК.





"МОК — это гражданская, неправительственная организация, и ее мандат ограничен спортом. МОК не имеет ни мандата, ни возможности изменять законы или политические системы, включая законы суверенной страны, и поэтому не будет комментировать политические события в любой стране. МОК весьма серьезно относится к обязанности по обеспечению того, чтобы НОК всех стран соблюдали Олимпийскую хартию, и, как следствие, спортсмены, находящиеся под их руководством, могли участвовать в соревнованиях без какой-либо дискриминации. В частности, не подвергаться дискриминации за свои политические взгляды", — уверяют в МОК.



