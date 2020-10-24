ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Получены заверения, что НОК Беларуси соблюдает Олимпийскую хартию". МОК о ситуации в Беларуси

24.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Исполком МОК получил промежуточный отчет о положении спортсменов в Беларуси.




"МОК подтвердил решение от 7 октября, которым исполком инициировал расследование о соответствии НОК Республики Беларусь Олимпийской хартии. В ответ на запросы МОК была предоставлена подробная информация по этому вопросу как от НОК, так и от Комиссии спортсменов НОК, и были получены заверения полного соблюдения НОК Олимпийской хартии", говорится в заявлении.

Впрочем, МОК вновь выразил серьезную озабоченность в связи с общим положением спортивного сообщества в Беларуси, продолжит следить за положением белорусских спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Токио и Пекине и по-прежнему открыт для получения любой дополнительной информации, касающейся политической дискриминации спортсменов, находящихся под юрисдикцией НОК.

"МОК — это гражданская, неправительственная организация, и ее мандат ограничен спортом. МОК не имеет ни мандата, ни возможности изменять законы или политические системы, включая законы суверенной страны, и поэтому не будет комментировать политические события в любой стране. МОК весьма серьезно относится к обязанности по обеспечению того, чтобы НОК всех стран соблюдали Олимпийскую хартию, и, как следствие, спортсмены, находящиеся под их руководством, могли участвовать в соревнованиях без какой-либо дискриминации. В частности, не подвергаться дискриминации за свои политические взгляды", — уверяют в МОК.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполком МОК получил промежуточный отчет о положении спортсменов в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит с валютой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика