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Померещилось: РФ и Беларусь решили усилить взаимодействие спецслужб ввиду возможных религиозных провокаций
Источник материала: Партизан
Визит главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина в Минск был вызван, вероятно, готовящейся провокацией по разжиганию религиозной розни между православными и католиками Беларуси.
Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту
Комментируя слова Лукашенко о некой взрывной информации, вызванной визитом Нарышкина в Минск, Тиханский предположил, что речь шла о готовящейся провокации по разжиганию религиозной розни между православными и католиками Беларуси.
«Последние заявления Кондрусевича это подтверждают. Он ранее и в России занимался соответствующими делами, называя католические общины японскими именами. Идея черноморско-балтийского ошейника Бжезинского не дает им покоя. Поэтому именно сейчас необходимо усилить координация и взаимодействие специальных служб Союзного государства», - подытожил он.
Напомним, что 22-го октября в Минске прошла встреча Александра Лукашенко с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. И вообще-то Нарышкину, если уже его спецслужба такая знающая, надо было еще до выборов настоятельно удержать Лукашенко от участия в них.
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Померещилось: РФ и Беларусь решили усилить взаимодействие спецслужб ввиду возможных религиозных провокаций
Визит главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина в Минск был вызван, вероятно, готовящейся провокацией по разжиганию религиозной розни между...
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