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Ночью в Лошице произошла серьезная авария. Погибли три человека

24.10.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщили о серьезном ДТП, которое случилось сегодня ночью на Игуменском тракте. Судя по фотографиям, присланным в редакцию, автомобиль практически уничтожен. Он врезался в столб и загорелся. 

Ночью в Лошице произошла серьезная авария. Погибли три человека

Авария произошла на закруглении Игуменского тракта возле «Гиппо». Volkswagen Polo врезался в столб возле поворота на парковку торгового центра.

Ночью в Лошице произошла серьезная авария. Погибли три человека

К месту ДТП прибыли как минимум три пожарные бригады.

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По информации ГАИ, ДТП случилось около 00:50. Водитель Volkswagen Polo двигался по Игуменскому тракту со стороны ул. Шпилевского в направлении ул. Лучины. Вблизи дома №30 водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. В результате аварии три человека скончались: один (2001 года рождения) в машине, еще двое (2003 года рождения) в больнице.

Ночью в Лошице произошла серьезная авария. Погибли три человека

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты. Выясняются обстоятельства происшествия, в том числе кто управлял транспортным средством.

 
 
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Читатели Onliner сообщили о серьезном ДТП, которое случилось сегодня ночью на Игуменском тракте. Судя по фотографиям, присланным в редакцию, автомобиль практически...
 
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