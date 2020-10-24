Как вылавливают рыбу на Сельце — и при чем здесь коты и бакланы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Опытный рыбхоз "Селец" расположен у одноименного водохранилища. Это единственный рыбхоз в Беларуси, который занимается выращиванием белуги и в будущем году рассчитывает получить первое белужье потомство. Ведь икра белуги очень ценится, и при весе рыбы в 70 кг она может давать до 10 килограммов деликатесного продукта!

А пока белуга подрастает, рыбхоз вовсю продает другие виды прудовых рыб. Как происходит осенний лов, узнали корреспонденты Sputnik.

Подробнее об этом читайте в репортаже: