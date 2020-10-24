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Как вылавливают рыбу на Сельце — и при чем здесь коты и бакланы

24.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Опытный рыбхоз "Селец" расположен у одноименного водохранилища. Это единственный рыбхоз в Беларуси, который занимается выращиванием белуги и в будущем году рассчитывает получить первое белужье потомство. Ведь икра белуги очень ценится, и при весе рыбы в 70 кг она может давать до 10 килограммов деликатесного продукта!

А пока белуга подрастает, рыбхоз вовсю продает другие виды прудовых рыб. Как происходит осенний лов, узнали корреспонденты Sputnik.

Подробнее об этом читайте в репортаже:

 
 
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Как выращивают и вылавливают осетров и карасей в крупнейшем рыбном хозяйстве Беларуси, смотрите в фотоленте Sputnik.
 
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