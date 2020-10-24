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"Это надолго": если ребенка травят в школе

24.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Это надолго": если ребенка травят в школе

По каким внешним и внутренним признакам понять, что ребенка в классе начали травить? Почему это вообще происходит? Как отличить обычные конфликты, без которых невозможна ни одна коммуникация, от травли? Как мирно и конструктивно обсудить проблему с родителями "булли"?

Об этом Настя и Лина говорят с клиническим и кризисным психологом НКО "Журавлик" и программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.

2:20 — сколько детей в России сталкиваются с травлей?

3:00 — что считать травлей и какие роли есть в буллинге?

5:50 — что лежит в основе буллинга, и в чем разница между конфликтом и травлей?

7:45 — почему в какой-то момент внутри группы начинается травля одного?

9:30 — "почему именно я?" — вопрос, который всегда задает себе объект травли;

12:30 — почему агрессор — такой же заложник ситуации и страдает не меньше других?

13:30 — как понять, что ребенка травят?

20:20 — как родителям реагировать на травлю?

22:20 — как обсудить проблему с родителями булли?

25:15 — всегда ли в процесс травли необходимо вмешательство взрослых и что они должны в таком случае предпринять?

28:20 — можно ли исправить ситуацию и вернуть, как было?

31:05 — когда лучше забрать ребенка из школы?

33:00 — какую помощь могут получить дети и родители, если они столкнулись с буллингом?

36:30 — когда пора писать письма в Министерство образования?

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"Все хорошо, мы так играем", "просто шуток не понимает", "его проблемы, если не может постоять за себя". Буллинг — это насилие. Ненормально, когда дети обижают,...
 
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