В Будапеште прошла акция протеста против Виктора Орбана

Источник материала: АФН

В Будапеште в пятницу, 23 октября, в очередную годовщину венгерского восстания 1956 года тысячи людей вышли на демонстрацию протеста против политики премьер-министра Виктора Орбана.

Протестующие требовали от правительства прекратить вмешиваться в сферу высшего образования, передает DW.

В протестном митинге и последующем факельном шествии приняли участие до 10 тысяч человек. Люди скандировали: "Свободная страна! Свободный университет!" Акция проходила по инициативе студенческого сообщества Университета театра и киноискусства (УТК).

Еще в августе руководство этого вуза подало в отставку в знак несогласия с правительственным распоряжением, по которому государственный университет был передан частному фонду, руководство которого назначается государством. И преподаватели, и студенты видят в этом попытку ограничить университетскую автономию.

Начиная с 1 сентября, студенты УТК заняли помещение учебного заведения. 9 сентября тысячи венгров выстроились в километровую живую цепь в Будапеште, выступая за автономию для вузов и требуя возвращения независимых от властей руководителей.

В 2019 году из-за давления венгерских властей Центрально-европейский университет (ЦЕУ), основанный Джорджем Соросом, переехал из Будапешта в Вену.

Теперь организаторы выбрали для своей акции символический день. 23 октября 1956 года народ Венгрии восстал против сталинского стиля управления страной и влияния СССР. 4 ноября советские солдаты при поддержке танков подавили восстание. Погибло более 2500 венгров и около 700 советских военнослужащих.