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Алиев назвал условие прекращения боевых действий в Карабахе

24.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам президентa Азербайджана, в спорном регионе «появилась новая реальность».



Баку готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе в случае прекращения огня с армянской стороны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Figaro (перевод - ria.ru).

"Мы готовы прекратить (боевые действия. — Прим. ред.) сегодня. Я уже говорил об этом во время переговоров в Москве 10 октября. Нужно всего лишь, чтобы Армения прекратила огонь. А потом именно дипломатам предстоит действовать", — сказал глава государства.

Он пояснил, что Армения, как считает азербайджанская сторона, должна признать принципы урегулирования конфликта, определенные сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией, Францией и США, — которые Баку, по его словам, уже принял.

"После этого мы вернемся за стол переговоров", — пообещал Алиев.

Азербайджанский лидер также выступил с утверждением, что Никол Пашинян после прихода на пост премьера Армении "разрушил мирный процесс своими подстрекательскими заявлениями и военными провокациями".

По словам Алиева, статус-кво и старая линия соприкосновения более не существуют; появилась новая реальность.

Алиев добавил, что боевые действия в Нагорном Карабахе 27 сентября начал не Азербайджан, а Армения. Он назвал военный ответ Баку соразмерным и заявил, что его страна освобождала и будет освобождать "территории, которые на международном уровне признаются (территориями. — Прим. ред.) Азербайджана".

"Наша позиция ясна: если армяне не прекратят огонь, мы продолжим освобождать наши земли", — сказал президент.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что вмешательство Турции и прибытие через нее в Карабах боевиков из Сирии может превратить локальный конфликт в региональный, Алиев заверил, что Турция не вовлечена в боевые действия.

"Действительно, в первые часы армянского наступления президент Турции (Реджеп Эрдоган. — Прим. ред.) выразил четкую политическую поддержку в нашу пользу. Но он призывает только к неукоснительному соблюдению четырех резолюций Совета Безопасности ООН, которые требуют от Армении уйти с азербайджанских территорий, которые она занимает", — сказал глава государства, подчеркнув, что на территории Азербайджана "нет ни одного иностранного бойца".


Говоря о будущем Карабаха, Алиев сообщил, что видит его как "процветающую и безопасную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в гармонии, мире и достойных условиях".

Ситуация в Карабахе


Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.

Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
 
 
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По словам президентa Азербайджана, в спорном регионе «появилась новая реальность».
 
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