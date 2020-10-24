Алиев назвал условие прекращения боевых действий в Карабахе









ria.ru ). Баку готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе в случае прекращения огня с армянской стороны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Figaro (перевод -).





"Мы готовы прекратить (боевые действия. — Прим. ред.) сегодня. Я уже говорил об этом во время переговоров в Москве 10 октября. Нужно всего лишь, чтобы Армения прекратила огонь. А потом именно дипломатам предстоит действовать", — сказал глава государства.





Он пояснил, что Армения, как считает азербайджанская сторона, должна признать принципы урегулирования конфликта, определенные сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией, Францией и США, — которые Баку, по его словам, уже принял.





"После этого мы вернемся за стол переговоров", — пообещал Алиев.





Азербайджанский лидер также выступил с утверждением, что Никол Пашинян после прихода на пост премьера Армении "разрушил мирный процесс своими подстрекательскими заявлениями и военными провокациями".





По словам Алиева, статус-кво и старая линия соприкосновения более не существуют; появилась новая реальность.





Алиев добавил, что боевые действия в Нагорном Карабахе 27 сентября начал не Азербайджан, а Армения. Он назвал военный ответ Баку соразмерным и заявил, что его страна освобождала и будет освобождать "территории, которые на международном уровне признаются (территориями. — Прим. ред.) Азербайджана".





"Наша позиция ясна: если армяне не прекратят огонь, мы продолжим освобождать наши земли", — сказал президент.





Отвечая на вопрос, не боится ли он, что вмешательство Турции и прибытие через нее в Карабах боевиков из Сирии может превратить локальный конфликт в региональный, Алиев заверил, что Турция не вовлечена в боевые действия.





"Действительно, в первые часы армянского наступления президент Турции (Реджеп Эрдоган. — Прим. ред.) выразил четкую политическую поддержку в нашу пользу. Но он призывает только к неукоснительному соблюдению четырех резолюций Совета Безопасности ООН, которые требуют от Армении уйти с азербайджанских территорий, которые она занимает", — сказал глава государства, подчеркнув, что на территории Азербайджана "нет ни одного иностранного бойца".









Говоря о будущем Карабаха, Алиев сообщил, что видит его как "процветающую и безопасную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в гармонии, мире и достойных условиях".





Ситуация в Карабахе





Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.





Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.





В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.





Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.