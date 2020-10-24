ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская: Беларусь борется за независимость так же, как Украина – за территориальную целостность

24.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила Украину за поддержку мирных протестов против фальсификации выборов.



Граждан Беларуси вдохновляет на мирные протесты украинская Революция достоинства. Об этом 23 октября в видеообращении на Специальном Киевском форуме по безопасности сказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она отметила, что украинская революция побудила белорусов бороться за национальную свободу, права и будущее.

"За что мы боремся? За свободу, за достоинство, за право на то, чтобы нас уважали. Но также – за независимость наших народов. Так же, как вы боретесь за территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, мы боремся за Беларусь как за независимую нацию", – сказала оппозиционерка.

Тихановская поблагодарила Украину за поддержку мирных протестов против фальсификации выборов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила Украину за поддержку мирных протестов против фальсификации выборов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ДТП на Игуменском тракте погибли три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика