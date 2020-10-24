Тихановская: Беларусь борется за независимость так же, как Украина – за территориальную целостность









"ГОРДОН" . Граждан Беларуси вдохновляет на мирные протесты украинская Революция достоинства. Об этом 23 октября в видеообращении на Специальном Киевском форуме по безопасности сказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает корреспондент издания





Она отметила, что украинская революция побудила белорусов бороться за национальную свободу, права и будущее.





"За что мы боремся? За свободу, за достоинство, за право на то, чтобы нас уважали. Но также – за независимость наших народов. Так же, как вы боретесь за территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, мы боремся за Беларусь как за независимую нацию", – сказала оппозиционерка.





Тихановская поблагодарила Украину за поддержку мирных протестов против фальсификации выборов.







