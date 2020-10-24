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Группа Shuma проведет глобальную онлайн-медитацию в субботу

24.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа Shuma в субботу, 24 октября, проведет глобальную онлайн-медитацию, чтобы поддержать всех, кто напуган или устал.



"Мы верим, что у каждого есть зерно любви и доброты внутри, хоть и у кого-то оно в спящем режиме. Как трава пробивается даже сквозь асфальт, любовь прорастет сквозь гнев и тьму. Мы приглашаем небезразличных людей со всего мира сфокусироваться на любви, поддержке и сострадании и направить их туда, где они сейчас нужны больше всего", - сообщили представители Shuma.

Что будет в медитации:
  • Русин голос станет гидом, который проведет вас по вашему телу, чтобы найти и снять зажимы,
  • древние белорусские песни помогут найти связь с предками,
  • бинауральные ритмы и звуки природы расслабят и настроят на хорошее,
  • нежная электроника свяжет аудиоповествование. 
"Приглашайте заграничных друзей – медитация традиционно пройдет на английском языке (но песни как всегда на белорусском)", - призывают авторы проекта.
Когда и где: суббота, 24 октября, 20:00 (Минск), shuma.by + radioplato.by.
 
Теги: Минск
 
 
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Группа Shuma в субботу, 24 октября, проведет глобальную онлайн-медитацию, чтобы поддержать всех, кто напуган или устал.
 
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