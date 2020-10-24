СК продолжает устанавливать подозреваемых в блокировке улицы Плеханова 13 октября

Источник материала: Onliner

13 октября около 22 часов группа людей заблокировала движение автотранспорта на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова в Минске. Сегодня пресс-служба СК сообщила , что установлены новые подозреваемые в данном инциденте.

По данным следствия, в тот вечер по проспекту на автомобиле двигались 27-летний и 22-летний жители Минска, которые остановились, чтобы попросить всех разойтись. На замечание молодых людей лица, блокировавшие движение, отреагировали агрессивно, но все же пропустили автомобиль.

Со слов одного из находившихся в машине, когда они вернулись в автомобиль и начали движение, то услышали удар по кузову. Из-за этого у водителя и пассажира начался словесный конфликт с протестующими, переросший в драку. Прибывшие сотрудники милиции задержали 38-летнюю участницу блокировки движения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 («Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса Беларуси. Установлено, что женщина — постоянная участница несанкционированных массовых мероприятий, привлекалась к административной и уголовной ответственности.

В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлены еще двое участников потасовки: 17-летние учащиеся минских колледжей. Троим подозреваемым предъявлены обвинения за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Несовершеннолетние также признаны подозреваемыми по ч. 3 ст. 339 («Особо злостное хулиганство») Уголовного кодекса.

К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Во взаимодействии с сотрудниками милиции продолжается работа по установлению остальных участников блокирования дороги и потасовки. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по окончанию расследования.