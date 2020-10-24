Полуфинальные матчи с участием Азаренко и Соболенко покажут в прямом эфире

Телеканал «Беларусь 5. Интернет» и телеканал «Беларусь 2» в субботу, 24 октября, покажут полуфинальные матчи на турнире ВТА в Остраве с участием Виктории Азаренко и Арины Соболенко.



Фото из архива Белорусской теннисной федерации

В 15:00 Азаренко сразится с Марией Саккари из Греции. Затем свой поединок против американки Дженнифер Брэйди проведет Соболенко.

В мировом онлайн-рейтинге Соболенко занимает 12-е место, Азаренко — 13-е, Саккари — 22-е, Брэйди — 24-е.