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Полуфинальные матчи с участием Азаренко и Соболенко покажут в прямом эфире

24.10.2020 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Телеканал «Беларусь 5. Интернет» и телеканал «Беларусь 2» в субботу, 24 октября, покажут полуфинальные матчи на турнире ВТА в Остраве с участием Виктории Азаренко и Арины Соболенко.

Полуфинальные матчи с участием Азаренко и Соболенко покажут в прямом эфире
Фото из архива Белорусской теннисной федерации

В 15:00 Азаренко сразится с Марией Саккари из Греции. Затем свой поединок против американки Дженнифер Брэйди проведет Соболенко.

В мировом онлайн-рейтинге Соболенко занимает 12-е место, Азаренко — 13-е, Саккари — 22-е, Брэйди — 24-е.

 
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Телеканал «Беларусь 5. Интернет» и телеканал «Беларусь 2» в субботу, 24 октября, покажут полуфинальные матчи на турнире ВТА в Остраве с участием Виктории Азаренко и...
 
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