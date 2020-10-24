В ДТП на Игуменском тракте погибли три человека

Ночью 24 октября автомобиль Volkswagen Polo влетел в осветительную мачту. В результате ДТП погибло три человека, в том числе двое несовершеннолетних.





По сообщению пресс-службы МВД, водитель Volkswagen Polo ехал в направлении ул. Я. Лучины. В районе дома № 30 молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в осветительную мачту. В результате аварии погибло три человека: один (2001 г. р.) скончался в машине, еще двое (2003 г. р.) — в больнице.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также кто управлял автомобилем.