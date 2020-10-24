«Спустя 2 месяца после заявления Лукашенко о переориентации экспорта с порта Клайпеда ни одна тонна грузов не двинулась в сторону портов России»

















Снопков возглавляет совместную с российской стороной комиссию по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью, где находятся основные порты Российской Федерации на Балтийском море.





Два высокопоставленных белорусских чиновника постараются в очередной раз объяснить почему спустя 2 месяца после заявления Александра Лукашенко о переориентации экспорта с порта Клайпеда, ни одна тонна грузов не двинулась в сторону портов России.





За это время было проведено достаточно встреч в двустороннем формате между представителями Беларуси и России, в том числе и на высшем уровне. Однако, никаких принципиальных подвижек в данном направлении нет.





Более того, два белорусских спецэкспортера нефтепродуктов и Белорусская нефтяная компания, и Новая нефтяная компания активно продают свои долгосрочные контракты именно в портах стран Балтии при формальном выставлении грузов на продажу через российские порты.





Предполагается, что с белорусской стороны вновь зазвучит риторика, что нужно «посчитать эффективность», «сравнить» и так далее.





Но проблема в том, что такие подсчеты ведутся уже с начала 2018 года. И, если раньше такой предлог более-менее походил на обоснование того, что белорусские нефтепродукты не идут в российские порты, то спустя несколько лет, все это выглядит малоубедительно и даже смешно.





Однако, известный белорусский метод забалтывания процесса в текущем моменте может не сработать. Во-первых, эта тактика уже всем известна и порядком надоела. Во-вторых, от белорусской стороны требуют конкретных действий, а не говорильни.





И, если таковых не будет, то могут возникнуть трудности с предоставлением очередного транша российского кредита, что имело место ранее, когда наша сторона не придерживалась своих обязательств. А времена сейчас (финансово) трудные, и денег взять в долг особо не у кого.