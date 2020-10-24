|
Три человека погибли в ночном ДТП на Игуменском тракте в Минске
Источник материала: Партизан
Volkswagen Polo врезался в осветительную мачту на Игуменском тракте в Минске в ночь на 24 октября, три человека погибли, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
"Трагическое ДТП случилось сегодня около 00:50 в Минске. Водитель Volkswagen Polo двигался по Игуменскому тракту со стороны ул. Шпилевского в направлении ул. Лучины. Вблизи дома № 30 молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. В результате аварии три человека скончались: один (2001 года рождения) в машине, еще двое (2003 г.р.) в больнице", - говорится в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Volkswagen Polo врезался в осветительную мачту на Игуменском тракте в Минске в ночь на 24 октября, три человека погибли, сообщила официальный представитель МВД Ольга...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)