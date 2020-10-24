Три человека погибли в ночном ДТП на Игуменском тракте в Минске

"Трагическое ДТП случилось сегодня около 00:50 в Минске. Водитель Volkswagen Polo двигался по Игуменскому тракту со стороны ул. Шпилевского в направлении ул. Лучины. Вблизи дома № 30 молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. В результате аварии три человека скончались: один (2001 года рождения) в машине, еще двое (2003 г.р.) в больнице", - говорится в сообщении.