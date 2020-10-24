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Футболист "Баварии" Коман стал лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов УЕФА

24.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Кингсли Коман признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В домашнем матче против испанского "Атлетико" он забил два мяча, а "Бавария" одержала победу со счетом 4:0.

В списке претендентов на звание лауреата игровой недели также были нападающий итальянского "Ювентуса" Альваро Мората, защитник немецкого РБ "Лейпциг" Анхелиньо и полузащитник донецкого "Шахтера" Тете.
 
 
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Полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Кингсли Коман признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
 
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