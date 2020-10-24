В домашнем матче против испанского "Атлетико" он забил два мяча, а "Бавария" одержала победу со счетом 4:0.





В списке претендентов на звание лауреата игровой недели также были нападающий итальянского "Ювентуса" Альваро Мората, защитник немецкого РБ "Лейпциг" Анхелиньо и полузащитник донецкого "Шахтера" Тете.