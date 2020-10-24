|
Футболист "Баварии" Коман стал лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов УЕФА
Источник материала: Партизан
Полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Кингсли Коман признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
В домашнем матче против испанского "Атлетико" он забил два мяча, а "Бавария" одержала победу со счетом 4:0.
В списке претендентов на звание лауреата игровой недели также были нападающий итальянского "Ювентуса" Альваро Мората, защитник немецкого РБ "Лейпциг" Анхелиньо и полузащитник донецкого "Шахтера" Тете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Кингсли Коман признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)