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Волгоград: солдаты на БМП протаранили ограждение международного аэропорта

24.10.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сайт Airlive, пишущий о происшествиях на воздушных суднах и аэропортах, опубликовал вчера любопытную заметку. В Волгограде российские военные (предположительно, в пьяном состоянии) протаранили ограждение международного аэропорта на БМП-3. 

В гусеничной машине находились два солдата. Они ехали на учения. Путь до полигона проходил рядом с аэропортом, и военные решили не объезжать взлетно-посадочную полосу, а проехать напролом. На видео, снятом одной из камер наблюдения аэропорта, видно, что инцидент произошел днем в ясную погоду. Солдаты не могли не увидеть ограждение (если только они не ехали с закрытыми глазами).

Произошло все 20 августа. Работа волгоградского аэропорта не была нарушена, хотя БМП повредил систему наблюдения и нанес урон ограждению ВПП.

 
 
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Сайт Airlive, пишущий о происшествиях на воздушных суднах и аэропортах, опубликовал вчера любопытную заметку. В Волгограде российские военные (предположительно, в...
 
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