Волгоград: солдаты на БМП протаранили ограждение международного аэропорта

Источник материала: Onliner

Сайт Airlive , пишущий о происшествиях на воздушных суднах и аэропортах, опубликовал вчера любопытную заметку. В Волгограде российские военные (предположительно, в пьяном состоянии) протаранили ограждение международного аэропорта на БМП-3.

В гусеничной машине находились два солдата. Они ехали на учения. Путь до полигона проходил рядом с аэропортом, и военные решили не объезжать взлетно-посадочную полосу, а проехать напролом. На видео, снятом одной из камер наблюдения аэропорта, видно, что инцидент произошел днем в ясную погоду. Солдаты не могли не увидеть ограждение (если только они не ехали с закрытыми глазами).

Произошло все 20 августа. Работа волгоградского аэропорта не была нарушена, хотя БМП повредил систему наблюдения и нанес урон ограждению ВПП.