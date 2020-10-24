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Волгоград: солдаты на БМП протаранили ограждение международного аэропорта
Источник материала: Onliner
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В гусеничной машине находились два солдата. Они ехали на учения. Путь до полигона проходил рядом с аэропортом, и военные решили не объезжать взлетно-посадочную полосу, а проехать напролом. На видео, снятом одной из камер наблюдения аэропорта, видно, что инцидент произошел днем в ясную погоду. Солдаты не могли не увидеть ограждение (если только они не ехали с закрытыми глазами).
Произошло все 20 августа. Работа волгоградского аэропорта не была нарушена, хотя БМП повредил систему наблюдения и нанес урон ограждению ВПП.
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