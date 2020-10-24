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В Минске Audi сбил подростка, выбежавшего на красный сигнал светофора

24.10.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера днем в Минске легковой автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома, случился инцидент 23 октября около 15:06.

Автомобилем управлял мужчина 1974 года рождения. Он ехал на автомобиле Audi А4 по ул. Плеханова в направлении пр. Рокоссовского. Около дома №26 по ул. Плеханова универсал сбил 15-летнего пешехода, который выбежал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

«В целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей следить за времяпрепровождением своих детей, а также постоянно напоминать и, что самое важное, собственным примером демонстрировать ребенку правильное поведение на дороге и неукоснительное соблюдение ПДД. Водителям же следует проявлять повышенное внимание и осторожность, воспринимая само нахождение ребенка у проезжей части как сигнал об опасности», — отметили в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера днем в Минске легковой автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома, случился инцидент 23 октября...
 
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