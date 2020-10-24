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Перекрывших движение в Серебрянке протестующих заключили под стражу

24.10.2020 12:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным следствия, около 22 часов 13 октября группа людей заблокировала движение автотранспорта на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова в Минске.

Перекрывших движение в Серебрянке протестующих заключили под стражу
Фото: СК

У водителя и пассажира проезжавшего мимо автомобиля начался словесный конфликт с протестующими, переросший в драку, сообщили в пресс-службе СК.

Троим участникам предъявлены обвинения по ч.1 ст.342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, около 22 часов 13 октября группа людей заблокировала движение автотранспорта на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова в...
 
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