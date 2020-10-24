Перекрывших движение в Серебрянке протестующих заключили под стражу

По данным следствия, около 22 часов 13 октября группа людей заблокировала движение автотранспорта на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова в Минске.



Фото: СК

У водителя и пассажира проезжавшего мимо автомобиля начался словесный конфликт с протестующими, переросший в драку, сообщили в пресс-службе СК.

Троим участникам предъявлены обвинения по ч.1 ст.342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.